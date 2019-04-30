Военный советник Зеленского пригрозил ударом «там, где его не ждут»Известия вчера в 18:55

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности нанести удар «там, где его не ожидают».

Военный советник Зеленского пригрозил ударом «там, где его не ждут»

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