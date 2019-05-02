Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять летСлово и Дело вчера в 14:09

Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс. На данную тему он высказался в интервью изданию «Апостроф».

Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет

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