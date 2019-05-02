Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 летВести.Ru 06:28

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

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