Политика
Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 летВести.Ru 06:28
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
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Происшествия
Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
В Турции показали лазерное оружие из «Звездных войн»
По словам Мустафы Варанка, стоящего во главе Министерства промышленности и технологий, с помощью лазерного луча оружие может наносить урон противнику, достигая дистанции в 250 метров.
Обновлено в 09:20
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Происшествия
Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов
Японская полиция приступила к расследованию инцидентов с противозаконным появлением беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено в 21:00
Политика
Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»
Обновлено в 17:53
Наука
IBM научила ИИ составлять модель сетчатки глаза человека. Это позволит быстро диагностировать глаукому
Тестирование нейросети показало, что она способна дать более точное представление о состоянии здоровья зрительных органов человека, чем традиционные методы, говорится в сообщении IBM.
Обновлено в 04:32
Энергетика
Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти
Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено в 20:57
Политика
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:47
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено в 19:09
Общество
В Тартусе прошло шествие «Бессмертного полка»
Свыше 400 человек, включая соотечественников и выпускников российских вузов, приняли в четверг участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в сирийском портовом городе Тартус.
Обновлено в 13:06
Авто
В 2019 году на дороги ОАЭ выйдет первый эмиратский внедорожник Al Reem
Первая «товарная» партия, состоящая из 13 тысяч автомобилей, отправится к дилерам в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока до конца 2019 года.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Обновлено в 19:51
Происшествия
Пожар на складе в Петербурге локализован
Обновлено в 20:56
Политика
В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено в 17:27
Космос
Blue Origin успешно испытала космический корабль New Shepard
Обновлено в 11:56
Происшествия
Возросло число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии
В больнице скончался 46-летний мужчина, пострадавший при нападении на мечеть Аль-Нур в городе Крайстчерч, сообщается на сайте полиции Новой Зеландии.
Обновлено в 20:46
Авто
FAW вывел на рынок седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6
Китайский автопроизводитель FAW начал продажи обновлённого седана премиум-класса Hongqi H5, способного составить серьезную конкуренцию такой "раскрученной" модели, как Mazda 6.
Обновлено вчера в 12:14
Интернет
Первый спам появился более 40 лет назад
3 мая 1978 года появился первый спам.
Обновлено в 20:47
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Происшествия
Осужденная за убийство брата Ким Чен Ына вышла на свободу
Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которую в Малайзии обвинили в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу.
Обновлено в 20:50
Экономика
Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес
Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала
Обновлено в 10:00
Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено вчера в 21:59