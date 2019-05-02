Политика
Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 летВести.Ru 06:28
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
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Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с Дерипаски
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Армия и оружие
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Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 6 мая. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
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Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике
Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис», сообщает AS.
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Происшествия
В Москве четыре человека ранены из помпового ружья
Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
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Политика
Во Франции высказались за продолжение «Северного потока — 2»
В четверг в Брюсселе прошли консультации ЕС и США по вопросам торговли сжиженным природным газом (СПГ), который Вашингтон активно пытается продвигать в Европе в качестве альтернативы поставкам российского газа.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
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Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
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Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации, заявил доверенное лицо победителя президентской гонки на Украине Вадим Галайчук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.
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Автор «Сталингулага» впервые дал интервью
Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
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В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
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Сколько весит молодость: ученые рассказали, как худеть, чтобы медленнее стареть
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Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры
Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.
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Транспорт
Собянин заявил о готовности Большой кольцевой линии метро на 50%
Большая кольцевая линия является крупнейшей стройкой в истории метро столицы России. Достроить ее планируется к 2022 году.
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Женщина погибла из-за упавшего дерева в Ленинградской области
Ранее синоптики предупреждали о возможных порывах ветра до 15-17 м/с в Ленинградской области.
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Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
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Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
Обновлено вчера в 09:30