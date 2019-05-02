Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 летВести.Ru 06:28

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Армия и оружие На Украину прибыли более 130 американских военных Для тренировки украинских солдат по стандартам НАТО на Украину прибыли более 130 американских военных.

Авто Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.

Политика Британия потребовала от США документы по экстрадиции Ассанжа Суд Британии потребовал от США документы по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Guardian.

Политика Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с Дерипаски Председатель совета директоров холдинга En+ Group лорд Грегори Баркер получил примерно $4-5 млн за переговоры об отмене санкций США против компаний, которые принадлежат миллиардеру Олегу Дерипаске.

Политика Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.

Армия и оружие Истребители F-35A ВВС США впервые использовали в бою Американские истребители F-35A Lightning II впервые применили в бою в рамках операции «Непоколебимая решимость».

Политика Названа дата встречи Лаврова с Помпео Госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 6 мая. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.

Шоу-бизнес Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.

Футбол Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис», сообщает AS.

Происшествия В Москве четыре человека ранены из помпового ружья Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.

Политика Во Франции высказались за продолжение «Северного потока — 2» В четверг в Брюсселе прошли консультации ЕС и США по вопросам торговли сжиженным природным газом (СПГ), который Вашингтон активно пытается продвигать в Европе в качестве альтернативы поставкам российского газа.

Шоу-бизнес Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая «Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.

Технологии В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.

Политика Зеленский выбрал главу своей администрации Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации, заявил доверенное лицо победителя президентской гонки на Украине Вадим Галайчук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Общество Автор «Сталингулага» впервые дал интервью Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.

Музыка Billboard назвал лучших исполнителей года В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.

Авто Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.

Транспорт Собянин заявил о готовности Большой кольцевой линии метро на 50% Большая кольцевая линия является крупнейшей стройкой в истории метро столицы России. Достроить ее планируется к 2022 году.

Происшествия Женщина погибла из-за упавшего дерева в Ленинградской области Ранее синоптики предупреждали о возможных порывах ветра до 15-17 м/с в Ленинградской области.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.