Политика

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 летВести.Ru 06:28

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Военный советник Зеленского заявил о возвращении Донбасса через пять лет

РБК11:10

Советник Зеленского не исключил частичной амнистии для ополченцев

РИА Новости07:18

Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Газета.Ru11:04

Советник Зеленского заявил о невозможности вернуть Донбасс военным путем

Известия06:53

Советник Зеленского: «Украина не будет возвращать Донбасс военным путем»

Московский Комсомолец06:45

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Вести.Ru06:28

В штабе Зеленского назвали примерные сроки «возвращения Донбасса»

RT на русском10:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Наука

Instagram для волков помог развеять миф об их эгоистичности

Учёные провели эксперимент с участием домашних собак и волков.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

На Украину прибыли более 130 американских военных

Для тренировки украинских солдат по стандартам НАТО на Украину прибыли более 130 американских военных.
Обновлено в 11:24
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль

La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
Обновлено 30 апреля в 19:06
Политика

Британия потребовала от США документы по экстрадиции Ассанжа

Суд Британии потребовал от США документы по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Guardian.
Обновлено в 10:55
Политика

Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с Дерипаски

Председатель совета директоров холдинга En+ Group лорд Грегори Баркер получил примерно $4-5 млн за переговоры об отмене санкций США против компаний, которые принадлежат миллиардеру Олегу Дерипаске.
Обновлено в 11:45
Политика

Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Футбол

Хави объявил о завершении игровой карьеры. Он станет тренером

Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Истребители F-35A ВВС США впервые использовали в бою

Американские истребители F-35A Lightning II впервые применили в бою в рамках операции «Непоколебимая решимость».
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Названа дата встречи Лаврова с Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 6 мая. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:56
Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми

Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
Футбол

Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис», сообщает AS.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Москве четыре человека ранены из помпового ружья

Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Политика

Во Франции высказались за продолжение «Северного потока — 2»

В четверг в Брюсселе прошли консультации ЕС и США по вопросам торговли сжиженным природным газом (СПГ), который Вашингтон активно пытается продвигать в Европе в качестве альтернативы поставкам российского газа.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о разграблении могилы актрисы Ирины Макаровой

Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая

«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Технологии

В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Музыка

Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»

Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации, заявил доверенное лицо победителя президентской гонки на Украине Вадим Галайчук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.
Обновлено вчера в 21:15
Общество

Автор «Сталингулага» впервые дал интервью

Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Здоровье

Сколько весит молодость: ученые рассказали, как худеть, чтобы медленнее стареть

Обновлено в 11:00
Авто

Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры

Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.
Обновлено в 01:07
Транспорт

Собянин заявил о готовности Большой кольцевой линии метро на 50%

Большая кольцевая линия является крупнейшей стройкой в истории метро столицы России. Достроить ее планируется к 2022 году.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Женщина погибла из-за упавшего дерева в Ленинградской области

Ранее синоптики предупреждали о возможных порывах ветра до 15-17 м/с в Ленинградской области.
Обновлено в 11:13
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Политика

Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
Обновлено вчера в 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное