Политика
В штабе Зеленского назвали сроки возвращения ДонбассаГазета.Ru 14:23
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин ответил на вопрос о возвращении Донбасса. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, правительство Украины сможет "вернуть" Донбасс через пять лет.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
Политика
Украина намерена договариваться с РФ о продлении транзита газа
России и Украине, в лице хозяйствующих субъектов «Нафтогаза» и «Газпрома», придётся договариваться о продлении транзита газа, потому что другого выхода нет.
Обновлено в 14:30
Общество
Националисты устроили марш по улицам Одессы
Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года, передает ТАСС.
Обновлено в 14:04
Наука
Зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной
Обновлено 30 апреля в 03:09
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Политика
Коломойский рассказал, что болеет за Зеленского
Обновлено в 15:03
Футбол
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Валенсии»
Стали известны стартовые составы английского «Арсенала» и «Валенсии» из Испании на первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено в 13:54
Игры
Ubisoft нашла способ пресечь незаконную перепродажу ключей
Возможно, и другие компании последуют этому примеру Многие покупают игры не только в сервисах вроде Steam, Epic Games Store, Origin или Uplay, но и ключи в сторонних магазинах, что иногда позволяет сэкономить.
Обновлено в 12:00
Космос
Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе
Зонд InSight американского космического агентства запечатлел закат на Марсе 25 апреля. Об этом сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 12:54
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Политика
Лавров заявил о несовместимости позиции России и США по Венесуэле
Россия и США договорились сохранять диалог по разным вопросом, несмотря на несовместимость позиций двух стран по кризису в Венесуэле, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 13:41
Наука
Ученые: Биоразлагаемые пакеты могут не разлагаться годами
Научные сотрудники британского университета установили, что биоразлагаемые пакеты могут находиться в земле до трех лет, в результате чего наносится урон окружающей среде.
Обновлено в 14:34
Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Общество
В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области
В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Политика
Партии Зеленского и Бойко лидируют в парламентском рейтинге
Партия новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» занимает первое место в парламентском рейтинге, её готовы поддержать более 27,9% граждан, на втором месте партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь», её готовы поддержать 15,8%, информирует ТАСС.
Обновлено в 08:31
Футбол
Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
Обновлено в 11:13
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
В Севастополе открыт новый торговый центр
Открытие торгового центра говорит о том, что севастопольское предпринимательское сообщество уверенно себя чувствует и готовы инвестировать.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт
2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР
Павлоградский суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи по обвинению в причастности к деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований, — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.
Обновлено в 13:50
Спорт
Чемпионка мира по фигурному катанию Осмонд завершила карьеру
В 2018 году спортсменка выиграла золото Олимпийских игр в Пхенчхане в командном турнире, завоевала бронзу в личных соревнованиях, а также стала победительницей чемпионата мира.
Обновлено в 14:27
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой провела выходные с семьей своего папы
Футболист Евгений Алдонин пообещал после смерти бывшей жены Юлии Началовой, что не бросит их общую дочь Веру, и свое обещание полностью сдержал.
Обновлено в 04:16
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Кино
В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»
В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08