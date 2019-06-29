Происшествия

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в ОренбуржьеRT на русском 13:07

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара около города Новотроицк Оренбургской области. Об этом сообщили в Центральнм военном округе.
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Снята угроза распространения пожара на село Хабарное под Оренбургом

News.ru12:56

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

RT на русском13:07

Минобороны направило самолёт в Оренбуржье для тушения природного пожара

Говорит Москва11:59

В Оренбуржье к тушению природного пожара привлекли военный самолет

РИА Новости12:12

Угроза распространения природного пожара на село Хабарное под Оренбургом снята

ТАСС12:42

Детей эвакуировали из лагеря из-за природного пожара в Оренбуржье

Интерфакс09:03

Сильный пожар на границе Казахстана с Новотроицком: село Хабарное готовят к эвакуации

Вестирама.ру07:03
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:21, Вашингтон
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом

Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти

Обновлено в 15:35
Политика

Путин и Абэ обсудят мирный договор

Обновлено в 06:11
Футбол

Ивелин Попов: «Азмун мог бы перейти в „МЮ“, Дзюба — в „Манчестер Сити“»

Напомним, в завершившемся сезоне Дзюба провел 30 матчей в РПЛ и забил 8 голов.
Обновлено в 16:53
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

Меган Маркл ищет для сына третью няню за 6 недель

Меган Маркл с принцем Гарри ищет для сына Арчи третью няню за 6 недель.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Уровень воды в Тулуне медленно снижается

Обновлено в 16:16
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 12:38
Авто

Российский автомобиль с нейронным управлением выпустят в 2022 году

Российские разработчики готовят к массовому производству электрический автомобиль, который будет оснащен системой голосового управления.
Обновлено в 03:50
Музыка

Вышла новая песня Уитни Хьюстон

Премьера песни Уитни Хьюстон "Higher Love" состоялась 27 июня 2019 года.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка

Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.
Обновлено в 05:09
Автоспорт

Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции

Обновлено в 11:58
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Общество

Москва установила температурный антирекорд

Обновлено в 13:45
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика

Трамп разрешил компаниям США торговать с Huawei

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено в 15:59
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Политика

Страны G20 откажут коррупционерам в убежище

Обновлено в 06:10
Политика

Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января

Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено вчера в 08:06
Наука

Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год

Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика

«Ростсельмаш» приостановит производство на два месяца

Ассоциация "Росспецмаш" направила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с просьбой не отменять программу субсидирования скидок на производимую технику, поскольку изменение программы субсидии на льготный лизинг сельхозтехники может вызвать сокращение объема продаж в 2020 году.
Обновлено вчера в 12:08
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Темникова отреагировала на слова Серябкиной об их многолетнем романе

Бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова отреагировала на слова бывшей коллеги Ольги Серябкиной об их «романе».
Обновлено в 16:26
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