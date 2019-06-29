Происшествия
Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в ОренбуржьеRT на русском 13:07
Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара около города Новотроицк Оренбургской области. Об этом сообщили в Центральнм военном округе.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Игры
Гейб Ньюэлл шутливо намекнул на Half-Life 3
Учитывая, что в прошлом году Valve активно набирала опытных сотрудников для создания сюжетных кинематографических игр — надежда ещё теплится.
Обновлено в 13:48
Общество
В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья
Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.
Обновлено в 11:50
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Автоспорт
Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
Обновлено в 12:22
Наука
Нейроны зрительной коры оказались универсальными
Эксперимент на макаках показал, что, вопреки общепринятой модели, цвет, форму и ориентацию видимых предметов обрабатывают одни и те же нейроны первичной зрительной коры головного мозга.
Обновлено 27 июня в 14:00
Политика
Грузинская диаспора просит Путина вернуть авиасообщение
Грузинская диаспора России просит российского президента Владимира Путина отменить решение о приостановлении авиасообщения с Грузией, поскольку, по их словам, политические провокации не должны быть преградой для продолжения многолетней дружбы двух стран – говорится в открытом письме диаспоры от имени президента Федеральной грузинской национально-культурной автономии в РФ Георгия Цурцумии.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
МРФ-2019 охватит все актуальные направления развития рыбного рынка
III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (6 +) состоятся 10 – 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум".
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак объяснила, для чего нужны мужчины
Обновлено в 09:48
Происшествия
Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью
Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
Обновлено в 13:10
Политика
В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес
Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика
Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Политика
Противников президента Камеруна в Женеве разогнали слезоточивым газом
Полиция в Женеве применила слезоточивый газ и водомет из-за митинга противников президента Камеруна Поля Бийя.
Обновлено в 13:28
Гаджеты
Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей
Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Политика
Трамп серьезно рассматривает приглашение Путина на 75-летие Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение главы РФ Владимира Путина приехать в Москву на торжества, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:44
Политика
В ООН потребовали вернуть права русским в Восточной Европе
В ходе 41-й сессии Совета по правам человека ООН вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов потребовал вернуть права русским в странах Восточной Европы.
Обновлено в 12:17
Общество
Москва установила температурный рекорд
В Москве в субботу, 29 июня, был зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщают "Метеоновости".
Обновлено в 12:59
Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до трех
В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:09
Авто
УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 08:57
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Кино
В Сети появился новый трейлер «Матрицы»
На видеохостинге YouTube опубликован новый трейлер фильма «Матрица». Ролик размещен с высоким разрешением 4k.
Обновлено в 07:05
Футбол
«Зенит» победил «Црвену Звезду» в товарищеском матче
Петербургский "Зенит" одержал победу над белградской "Црвеной Звездой" в товарищеском матче на сборе в Австрии.
Обновлено в 12:44
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21