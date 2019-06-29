Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в ОренбуржьеRT на русском 13:07

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара около города Новотроицк Оренбургской области. Об этом сообщили в Центральнм военном округе.

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

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