Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракетыREGNUM 08:26
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
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Россияне в 2007 году пытались передать этот комплекс якобы в Эритрею, а возможно, и в другие страны, после некоторых манипуляций с документацией, чтобы подорвать международный имидж Украины.
— Юрий Луценко, украинский политикГазета.Ru 11:34
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