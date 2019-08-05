Военнослужащий погиб в результате взрывов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

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В результате взрывов на территории артиллерийского склада в Ачинском в Красноярском крае погиб военнослужащий, передает ТАСС. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

Военный погиб в результате взрывов на складе боеприпасов в Ачинске

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