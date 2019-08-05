Происшествия
Военный погиб в результате взрывов на складе боеприпасов в АчинскеГазета.Ru 10:00
В результате взрывов на территории артиллерийского склада в Ачинском в Красноярском крае погиб военнослужащий, передает ТАСС. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.
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Военнослужащий погиб в результате взрывов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.ТАСС09:51
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При взрыве на складах под Ачинском погиб военный — в Министерстве обороны отрицают
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