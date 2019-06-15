Армия и оружие
Военный корреспондент УНМ ДНР с гражданскими журналистами попали под обстрел ВСУНовостной фронт 14:38
Сегодня, 27 июня, в 20:30, военный корреспондент пресс-службы УНМ ДНР Олег Никитин с гражданскими журналистами попали под обстрел боевиков ВСУ. Об этом в личном микро-блоге в Twitter пишет начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Военный корреспондент УНМ ДНР с гражданскими журналистами попали под обстрел ВСУ
Новостной фронт14:38
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
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