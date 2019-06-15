Военный корреспондент УНМ ДНР с гражданскими журналистами попали под обстрел ВСУНовостной фронт 14:38

Сегодня, 27 июня, в 20:30, военный корреспондент пресс-службы УНМ ДНР Олег Никитин с гражданскими журналистами попали под обстрел боевиков ВСУ. Об этом в личном микро-блоге в Twitter пишет начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Военный корреспондент УНМ ДНР с гражданскими журналистами попали под обстрел ВСУ

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