Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500РИА Новости вчера в 17:50

Не факт, что к власти придут люди, ориентированные на Россию. Гипотетическим покупателем российских зенитных систем может быть и Иран.

с чего всё началось

Новейшие российские комплексы ПВО С-500 "Прометей", которые еще находятся на стадии разработки, уязвимы и могут быть легко уничтожены, если их не прикрыть системами малой и средней дальности, пишет в газете "Известия" военный эксперт, главный редактор журнала "Экспорт вооружения" Андрей Фролов.

Хоккей «Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.

Общество В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост "Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.

Политика Постпред РФ в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в ПАСЕ Делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма Постпред РФ в Совете Европы Иван Солтановский заявил, что российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы в том случае, если организация создаст равные условия для всех стран-участниц, пишет Известия.

Гаджеты В Windows прекратили работать с Huawei Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.

Здоровье Москвичей научат бороться со стрессом и депрессией Жителей столицы 28 мая научат бороться со стрессом и депрессией в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Николая Склифосовского.

Экономика Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.

Происшествия Авиакомпании попросили Минтранс проверить Superjet 100 Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.

Происшествия СК начал проверку после падения строительного крана в Перми Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.

Музыка 12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.

Происшествия Суд продлил арест заместителю председателя Сибирского отделения РАН Фрунзенский районный суд Владивостока продлил арест заместителю председателя Сибирского отделения(СО) РАН Ивану Благодарю еще на два месяца, до 29 июля, передает ТАСС.

Происшествия Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.

Общество На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.

Происшествия Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.

Наука Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.

Кино Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.

Общество В китайском Гуанчжоу начали проверять мобильные гаджеты туристов Китайские власти начали выборочный контроль пассажиров, прибывающих в международный аэропорт Гуанчжоу для того, чтобы выявить расхождение между заявленной при получении визы целью посещения Китая и реальной целью.

Политика Зеленский считает приоритетом снятие неприкосновенности с депутатов Как сообщает телеканал ICTV, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что для главы государства является приоритетным утверждение закона о снятии неприкосновенности с украинских депутатов.

Авто Стартовали продажи обновлённого Kia Sportage Сегодня стартовали продажи обновлённого Kia Sportage с системой полного привода нового поколения.

Происшествия На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.

Кино Искусственный интеллект представил логичный финал «Игры престолов» Ученые из Томска разработали искусственный интеллект, который объясняет провальность последнего сезона сериала «Игра престолов».

Политика Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины Риски повторения инцидента в Керченском проливе сохраняются, заявил в интервью «Российской газете» глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.