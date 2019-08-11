Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на мореИзвестия вчера в 19:17
Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн. В своей статье для National Interest он предположил, кто выйдет победителем в случае войны между РФ и США на море.
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