Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн. В своей статье для National Interest он предположил, кто выйдет победителем в случае войны между РФ и США на море.

Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море

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