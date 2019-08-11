Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал исход морской войны между США и РоссиейРИА Новости 06:04
По словам автора материала, США повезло, что по конвенции Монтре американские авианосцы не могут пройти через турецкие проливы, поскольку в противном случае они были бы очень быстро уничтожены российскими подлодками, ракетными комплексами, ракетными катерами и авиацией морского базирования, оснащенной гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, такими как новый комплекс "Кинжал".
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