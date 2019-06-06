Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС СШАРИА Новости вчера в 21:43
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания. По словам президента "Объединенной авиастроительной корпорации" российские ВКС получат боевую машину уже в 2021 году.
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с чего всё началось
Размышлениями на тему специалист поделился в интервью RT, уточнив, что в ближайшей перспективе, благодаря программе оборонного ведомства РФ по совершенствованию аэродромов и военных баз, география применения Ту-22М3М станет шире.ФАНвчера в 22:58
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В американских СМИ поведали о «неприятном сюрпризе» России ВМС Соединенных Штатов
Аргументы неделивчера в 08:18
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Армия и оружие
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В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
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