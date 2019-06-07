Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС СШАРИА Новости вчера в 21:43
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания. По словам президента "Объединенной авиастроительной корпорации" российские ВКС получат боевую машину уже в 2021 году.
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с чего всё началось
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в интервью телеканалу RT о том, как российский модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3М усилит воздушный компонент ядерной триады России.Известия00:43
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В американских СМИ поведали о «неприятном сюрпризе» России ВМС Соединенных Штатов
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