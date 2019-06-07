Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС СШАРИА Новости вчера в 21:43

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания. По словам президента "Объединенной авиастроительной корпорации" российские ВКС получат боевую машину уже в 2021 году.
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с чего всё началось
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в интервью телеканалу RT
 о том, как российский модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3М усилит воздушный компонент ядерной триады России.
Известия00:43

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ФАН03:53

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Вести.Ru00:27

Американские СМИ назвали Ту-22М3М неприятным сюрпризом для ВМС США

ПолитРоссиявчера в 05:49

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

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В американских СМИ поведали о «неприятном сюрпризе» России ВМС Соединенных Штатов

Аргументы неделивчера в 08:18

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Expert.ruвчера в 08:02
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
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Происшествия

В Екатеринбурге на 5 часов задержали SSJ 100 из-за неисправности

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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
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Происшествия

Заммэра Якутска подозревают в получении взятки

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Общество

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Армия и оружие

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10 фактов о сериале «Рассказ служанки»

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Армия и оружие

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Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
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Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером

В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
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