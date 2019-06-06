Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС СШАРИА Новости вчера в 21:43

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания. По словам президента "Объединенной авиастроительной корпорации" российские ВКС получат боевую машину уже в 2021 году.
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с чего всё началось
Размышлениями на тему специалист поделился в интервью RT
, уточнив, что в ближайшей перспективе, благодаря программе оборонного ведомства РФ по совершенствованию аэродромов и военных баз, география применения Ту-22М3М станет шире.
ФАНвчера в 22:58

Подробнее о событии

Новый дальний бомбардировщик Ту-22М3М - «неприятный сюрприз» для ВМС США

Вести.Ru00:27

NI рассказал о «неприятном сюрпризе» России для США

Газета.Ruвчера в 23:18

Американские СМИ назвали Ту-22М3М неприятным сюрпризом для ВМС США

ПолитРоссиявчера в 05:49

Шах и мат: Ту-22М3М в Крыму ждут американцев

Утро.ruвчера в 11:11

В американских СМИ поведали о «неприятном сюрпризе» России ВМС Соединенных Штатов

Аргументы неделивчера в 08:18

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

РИА Новостивчера в 21:43

NI: Россия приготовила «неприятный сюрприз для ВМС США»

Expert.ruвчера в 08:02
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей

Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.
Обновлено в 03:07
Финансы

Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%

Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 03:12
Общество

Бари Алибасов написал завещание

Обновлено вчера в 07:43
Политика

Песков оценил шансы на встречу Путина и Трампа

Обновлено в 03:19
Здоровье

Медики спрогнозировали, выживет ли Алибасов

Врачи-токсикологи спрогнозировали, выживет ли российский музыкант Бари Алибасов после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его с холодным чаем.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

ФСБ отчиталась о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане

Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность 15 ячеек запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» и задержали их лидеров и участников.
Обновлено вчера в 13:48
Общество

Шестое июня стало самым жарким днём с начала года

Обновлено в 01:38
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Религия

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Политика

В СЖР приветствовали идею отменить штраф за возрастные маркировки

Союз журналистов России (СЖР) приветствует инициативу руководителя Роскомнадзора Александра Жарова по отмене административного штрафа для СМИ за нарушения закона о возрастной маркировке, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Обновлено в 03:16
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
Политика

Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ

Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

США отказываются учить турецких пилотов из-за российских С-400

Обновлено в 01:38
Общество

Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено вчера в 19:06
Здоровье

Москвичи могут бесплатно измерить артериальное давление в МФЦ

Измерить артериальное давление и получить консультации специалистов жители столицы смогут абсолютно бесплатно во всех центрах госуслуг "Мои документы" до 30 июня.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Зеленский пообещал, что ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Обновлено в 02:59
Гаджеты

Reuters: приложения компании Facebook больше не будут предустановлены на смартфонах Huawei

Приложения Facebook будут предустановлены только на уже изготовленных смартфонах; а на тех, что пока находятся в производстве, ее программы уже не будут идти по умолчанию.
Обновлено в 03:13
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Обновлено в 01:00
Авто

GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины

Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
Обновлено вчера в 09:14
Общество

Граждане не хотят сдавать деньги в пенсионную систему

Почти две трети россиян отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию, что потенциально угрожает планам властей реформировать систему пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 13:26
Политика

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Глава правительства Саксонии Михаэль Кретшмер считает, что следует наладить отношения с Москвой и отменить антироссийские санкции.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Хоккей

Обладатель Кубка Стэнли задумался о пользе игроков НХЛ в сборной России

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о выступлении российских хоккеистов на прошедшем чемпионате мира.
Обновлено в 03:30
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