Армия и оружие
Неприятный сюрприз: в США оценили модернизированный Ту-22М3МРоссийская газета 01:45
Одним словом, неприятный сюрприз для ВМС США, резюмирует The National Interest. В появившемся недавно ролике о полете ракетоносца не показана "стеклянная кабина" и новое бортовое оборудование, хотя известно, что электроника Ту-22М3М обновилась на 80 процентов.
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с чего всё началось
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в интервью телеканалу RT о том, как российский модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3М усилит воздушный компонент ядерной триады России.Известия00:43
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В американских СМИ поведали о «неприятном сюрпризе» России ВМС Соединенных Штатов
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