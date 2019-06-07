Армия и оружие

Неприятный сюрприз: в США оценили модернизированный Ту-22М3МРоссийская газета 01:45

Одним словом, неприятный сюрприз для ВМС США, резюмирует The National Interest. В появившемся недавно ролике о полете ракетоносца не показана "стеклянная кабина" и новое бортовое оборудование, хотя известно, что электроника Ту-22М3М обновилась на 80 процентов.
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с чего всё началось
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в интервью телеканалу RT
 о том, как российский модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3М усилит воздушный компонент ядерной триады России.
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Из-за Ту-22М3М США вынуждены срочно менять подходы к своей ПРО

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Американские СМИ назвали Ту-22М3М неприятным сюрпризом для ВМС США

ПолитРоссиявчера в 05:49

Новый дальний бомбардировщик Ту-22М3М - «неприятный сюрприз» для ВМС США

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Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

РИА Новостивчера в 21:43

В американских СМИ поведали о «неприятном сюрпризе» России ВМС Соединенных Штатов

Аргументы неделивчера в 08:18

Россия приготовила неприятный сюрприз для ВМС США

Expert.ru06:44
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Россия задумала возобновить поставки газа на Украину

Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину.
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В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
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Лидер украинских националистов предложил Зеленскому «самому выкопать хоть одну солдатскую могилу»

Украинские националисты критикуют решение президента Владимира Зеленского активизировать Минские переговоры, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:43
Технологии

Роскомнадзор удалил из поисковиков 300 тысяч ссылок на пиратские сайты

При участии Роскомнадзора поисковики удалили из своей выдачи более 300 тысяч ссылок на пиратские ресурсы.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.
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Общество

За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей

В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.
Обновлено в 04:49
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Политика

Пашинян заявил, что обсудил с Путиным цену на газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным цену на газ, по его словам, важно, чтобы согласованная цена не тормозила темпы роста республики.
Обновлено в 05:52
Общество

Большая честь: Кейт Миддлтон приняла парад конной гвардии

В рамках традиций конный парад обычно принимает один из членов британской королевской семьи.
Обновлено в 05:39
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в инциденте в Филиппинском море

Как сообщал "Интерфакс", ранее российские военные заявили об опасных действиях американского крейсера в Восточно-Китайском море, которые едва не привели к столкновению с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".
Обновлено в 06:45
Политика

Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение.
Обновлено в 01:53
Наука

Представлен первый авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено 05 июня в 15:21
Общество

Эрнст предложил вести борьбу с пиратством через «три топора»

Бороться с пиратским контентом можно, только перекрывая нарушителям источники финансирования, поэтому необходимо блокировать рекламу онлайн-казино, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей

По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Общество

Краснодарский провайдер оспорил требования «закона Яровой» в суде

Краснодарский интернет-провайдер «Фирма Связь» оспорил в суде проверку Роскомнадзора, по результатам которой на него подали иск из-за отказа установить оборудование для исполнения «закона Яровой».
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Соловьев высмеял слова Ковтуна о непричастности ВСУ к обстрелу мечети

Владимир Ковтун заявил, что украинские военные не имеют отношения к обстрелу мечети в Донецке Телеведущий Владимир Соловьев уличил украинского политолога Вячеслава Ковтуна в обмане.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

Состояние Бари Алибасова остается под вопросом

Вчера вечером, 3 июня, срочно был госпитализирован известный музкант и продюсер, 71-летний Бари Алибасов, в свое время создавший группу «На-На».
Обновлено 05 июня в 02:30
Здоровье

Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма

Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Футбол

Комментатор Елагин присоединился к команде Okko Спорт

Футбольный комментатор Александр Елагин присоединился к спортивной видеоредакции Okko Спорт, сообщила пресс-служба Rambler Group.
Обновлено в 05:32
Авто

Lada Vesta получит «автомат» от Aurus

Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
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Спорт

Алина Загитова сделала торт на японском ТВ

Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова снялась в передаче для японского кино, в ходе которой она украшала торт.
Обновлено в 04:54
Авто

Alpine опубликовала тизер «заряженного» A110

Ожидается, что в продажу модель поступит под названием Alpine A110 S/Sport, в то время как кабриолет A110 выйдет чуть позже — в 2020 году.
Обновлено в 03:40
Экономика

Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Общество

В Севастополе из-за ливня обвалилась подпорная стена

В Севастополе из-за ливня обвалилась одна из подпорных стен. Фотографии очевидцев появились в социальных сетях днём 7 июня.
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Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа

В России действительно расследуется третье дело ЮКОСа, заявил в пятницу генеральный прокурор Юрий Чайка.
Обновлено в 04:59
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Космос

Жители России выберут имя для планеты в созвездии Большой Медведицы

Россия получит возможность присвоить имя газовому гиганту HAT-P-3b в созвездии Большой Медведицы, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»*

Обновлено в 06:04
Наука

В ФБР рассекретили досье на снежного человека

Обновлено вчера в 01:01
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