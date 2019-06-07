Неприятный сюрприз: в США оценили модернизированный Ту-22М3МРоссийская газета 01:45

с чего всё началось

Одним словом, неприятный сюрприз для ВМС США, резюмирует The National Interest. В появившемся недавно ролике о полете ракетоносца не показана "стеклянная кабина" и новое бортовое оборудование, хотя известно, что электроника Ту-22М3М обновилась на 80 процентов.

Политика Россия задумала возобновить поставки газа на Украину Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.

Технологии Роскомнадзор удалил из поисковиков 300 тысяч ссылок на пиратские сайты При участии Роскомнадзора поисковики удалили из своей выдачи более 300 тысяч ссылок на пиратские ресурсы.

Политика Зеленский ответил на петицию об отставке Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.

Общество За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.

Политика Пашинян заявил, что обсудил с Путиным цену на газ Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным цену на газ, по его словам, важно, чтобы согласованная цена не тормозила темпы роста республики.

Общество Большая честь: Кейт Миддлтон приняла парад конной гвардии В рамках традиций конный парад обычно принимает один из членов британской королевской семьи.

Экономика Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Армия и оружие ВМС США обвинили российский корабль в инциденте в Филиппинском море Как сообщал "Интерфакс", ранее российские военные заявили об опасных действиях американского крейсера в Восточно-Китайском море, которые едва не привели к столкновению с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".

Политика Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение Президент США Дональд Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение.

Наука Представлен первый авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).

Общество Эрнст предложил вести борьбу с пиратством через «три топора» Бороться с пиратским контентом можно, только перекрывая нарушителям источники финансирования, поэтому необходимо блокировать рекламу онлайн-казино, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Происшествия Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".

Общество Краснодарский провайдер оспорил требования «закона Яровой» в суде Краснодарский интернет-провайдер «Фирма Связь» оспорил в суде проверку Роскомнадзора, по результатам которой на него подали иск из-за отказа установить оборудование для исполнения «закона Яровой».

Армия и оружие Соловьев высмеял слова Ковтуна о непричастности ВСУ к обстрелу мечети Владимир Ковтун заявил, что украинские военные не имеют отношения к обстрелу мечети в Донецке Телеведущий Владимир Соловьев уличил украинского политолога Вячеслава Ковтуна в обмане.

Происшествия Состояние Бари Алибасова остается под вопросом Вчера вечером, 3 июня, срочно был госпитализирован известный музкант и продюсер, 71-летний Бари Алибасов, в свое время создавший группу «На-На».

Здоровье Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.

Футбол Комментатор Елагин присоединился к команде Okko Спорт Футбольный комментатор Александр Елагин присоединился к спортивной видеоредакции Okko Спорт, сообщила пресс-служба Rambler Group.

Авто Lada Vesta получит «автомат» от Aurus Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.

Спорт Алина Загитова сделала торт на японском ТВ Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова снялась в передаче для японского кино, в ходе которой она украшала торт.

Авто Alpine опубликовала тизер «заряженного» A110 Ожидается, что в продажу модель поступит под названием Alpine A110 S/Sport, в то время как кабриолет A110 выйдет чуть позже — в 2020 году.

Экономика Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.

Общество В Севастополе из-за ливня обвалилась подпорная стена В Севастополе из-за ливня обвалилась одна из подпорных стен. Фотографии очевидцев появились в социальных сетях днём 7 июня.

Политика Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа В России действительно расследуется третье дело ЮКОСа, заявил в пятницу генеральный прокурор Юрий Чайка.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.