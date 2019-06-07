Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС СШАРИА Новости 21:43

с чего всё началось

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания. По словам президента "Объединенной авиастроительной корпорации" российские ВКС получат боевую машину уже в 2021 году.

Общество Эксперт дал советы по составлению резюме В случае, если искатель активно ищет работу, то резюме стоит не только разместить на специальных ресурсах, но и отправлять напрямую тем работодателем, которые представляют интерес для работника, уточнила эксперт.

Происшествия Число жертв в ДТП с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17 Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Дубае увеличилось до 17 человек.

Политика Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов В четверг немецкий медбрат Нильс Хегель, который считается самым кровавым серийным убийцей в послевоенной Германии, был приговорен к пожизненному заключению за убийство 85 пациентов, сообщает The Telegraph.

Экономика Дальнему Востоку не поделили субсидии Вице-премьер Юрий Трутнев добивается сохранения их на прежнем уровне и получил на это согласие Владимира Путина, хотя курирующий энергетику вице-премьер Дмитрий Козак хочет сократить субсидии, не выделяя их бюджетным потребителям и крупной промышленности в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Политика Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Авто GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.

Политика Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.

Политика Австрия в июле может выдать Фирташа США Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ может быть выдан из Австрии в США в начале июля.

Общество «Анну Каренину» бесплатно покажут в Нью-Йорке Завершится фестиваль 28 июня показом фильма «Москва слезам не верит» с субтитрами на английском языке.

Здоровье Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.

Авто Названы цены и комплектации Volkswagen Passat 2020 С сегодняшнего дня европейские автолюбители могут оставить предварительный заказ на Volkswagen Passat 2020 модельного года.

Общество В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.

Происшествия Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества «Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.

Политика Пресс-секретарь Зеленского назвала условия снятия блокады с республик Донбасса "В связи с чем Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвращения в украинское правовое поле в соответствии с минскими договоренностями", - написала Мендель на своей странице в Facebook.

Кино «Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.

Политика Путин предложил американской журналистке сразиться на татами Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.

Общество Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.

Экономика С 2020 года материнский капитал увеличится Средства на повышение уже выделены, а решение согласовано.

Политика Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.