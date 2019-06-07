Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС СШАРИА Новости 21:43

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания. По словам президента "Объединенной авиастроительной корпорации" российские ВКС получат боевую машину уже в 2021 году.
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Размышлениями на тему специалист поделился в интервью RT
, уточнив, что в ближайшей перспективе, благодаря программе оборонного ведомства РФ по совершенствованию аэродромов и военных баз, география применения Ту-22М3М станет шире.
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Новый авианосец США оказался несовместим с F-35

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«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.
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"В связи с чем Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвращения в украинское правовое поле в соответствии с минскими договоренностями", - написала Мендель на своей странице в Facebook.
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