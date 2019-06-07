Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС СШАРИА Новости 21:43
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания. По словам президента "Объединенной авиастроительной корпорации" российские ВКС получат боевую машину уже в 2021 году.
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В американских СМИ поведали о «неприятном сюрпризе» России ВМС Соединенных Штатов
Аргументы недели08:18
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Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Обновлено в 05:47
Общество
Эксперт дал советы по составлению резюме
В случае, если искатель активно ищет работу, то резюме стоит не только разместить на специальных ресурсах, но и отправлять напрямую тем работодателем, которые представляют интерес для работника, уточнила эксперт.
Обновлено в 23:00
Происшествия
Число жертв в ДТП с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17
Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Дубае увеличилось до 17 человек.
Обновлено в 18:27
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
В четверг немецкий медбрат Нильс Хегель, который считается самым кровавым серийным убийцей в послевоенной Германии, был приговорен к пожизненному заключению за убийство 85 пациентов, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 22:27
Экономика
Дальнему Востоку не поделили субсидии
Вице-премьер Юрий Трутнев добивается сохранения их на прежнем уровне и получил на это согласие Владимира Путина, хотя курирующий энергетику вице-премьер Дмитрий Козак хочет сократить субсидии, не выделяя их бюджетным потребителям и крупной промышленности в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Обновлено в 18:22
Политика
Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы
Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 22:19
Футбол
«Спартак» нацелился на крайнего нападающего «Спортинга»
Обновлено в 15:25
Авто
GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин
Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора
Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено в 21:27
Политика
Австрия в июле может выдать Фирташа США
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ может быть выдан из Австрии в США в начале июля.
Обновлено в 21:57
Общество
«Анну Каренину» бесплатно покажут в Нью-Йорке
Завершится фестиваль 28 июня показом фильма «Москва слезам не верит» с субтитрами на английском языке.
Обновлено в 21:29
Здоровье
Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару
Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.
Обновлено в 20:50
Авто
Названы цены и комплектации Volkswagen Passat 2020
С сегодняшнего дня европейские автолюбители могут оставить предварительный заказ на Volkswagen Passat 2020 модельного года.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие
Новый авианосец США оказался несовместим с F-35
Новейший американский авианосец CVN-79 John F. Kennedy оказался несовместим с истребителями F-35С.
Обновлено в 22:15
Общество
В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.
Обновлено в 03:17
Политика
Пресс-секретарь Зеленского назвала условия снятия блокады с республик Донбасса
"В связи с чем Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвращения в украинское правовое поле в соответствии с минскими договоренностями", - написала Мендель на своей странице в Facebook.
Обновлено в 15:17
Кино
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона
Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено в 18:01
Экономика
С 2020 года материнский капитал увеличится
Средства на повышение уже выделены, а решение согласовано.
Обновлено в 16:33
Политика
Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции
Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:06
Политика
Роскомнадзор пообещал новые методы блокировки Telegram
Роскомнадзор, по решению суда заблокировал мессенджер на территории России, однако Telegram удается обходить блокировку.
Обновлено в 13:50