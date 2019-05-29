Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от УкраиныРИА Новости вчера в 21:58

28 мая Россия отмечает День пограничника - бойцы, бывшие и настоящие, «оттянутся».

с чего всё началось

Существует опасность широкомасштабных боевых действий, если Киев решит устроить новую провокацию против Крымского моста с применением боевых кораблей, которые Украина может получить от США, пишет военный эксперт Александр Артамонов в еженедельнике "Звезда".

Политика В Польше призвали судить Качиньского за критику России Экс-депутат сейма Польши и бывший евродепутат, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке призвал привлечь к ответственности лидера правящей в стране партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского за высказывания о России.

Общество В России предложили запретить псевдопивные напитки «Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».

Экономика США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.

Политика В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.

Здоровье Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Шоу-бизнес 40-летняя Ирина Слуцкая станет мамой в третий раз В семье чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой ожидают пополнение. Вскоре спортсменка станет мамой в третий раз.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Политика Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».

Армия и оружие В Минобороны оценили темпы сборки первого серийного Су-57 Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил предприятие, где собирают истребители пятого поколения Су-57 .

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.

Политика Представители Дерипаски ответили на документы Минфина США по санкциям Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировали обнародованные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США документы, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против предпринимателя.

Транспорт ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.

Здоровье Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных. Эта обязанность возложена на страховые медицинские организации.

Здоровье Жителям столицы помогут подобрать спортивную секцию Как следует из названия форума, главная его цель — продемонстрировать возможности создания в любом городе и поселении страны такой среды, в которой бы ведению здорового образа жизни ничего не препятствовало.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Футбол «Реал» и «Челси» согласовали переход Азара за 115 млн фунтов "Реал" и "Челси" согласовали трансфер Эдена Азара. Как сообщает источник, бельгийский полузащитник перейдёт в мадридский клуб за £ 100 млн.

Общество Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.

Футбол «Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» и остался на сезон без еврокубков «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, на домашнем стадионе проиграл «Утрехту» 0:2 в рамках плей офф чемпионата Нидерландов за возможность попасть в розыгрыш Лиги Европы.

Здоровье Педиатры назвали лучший возраст детей для начала занятий спортом Как указал Виллани, в возрасте четырех-пяти лет нужно отдавать предпочтения тем видам спорта, помогающим ребенку лучше познать собственное тело и физические возможности, а с семи-восьми лет можно начинать заниматься профессионально.

Общество Названы самые востребованные профессии в России Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.

Экономика Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 130060%, следует из доклада Центрального банка страны, опубликованного впервые за три года.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Политика Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Происшествия В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку На сайте СУ СК уточняется, что в получении взятки подозревается гендиректор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского", которое является крупнейшим в регионе горнодобывающим предприятием.