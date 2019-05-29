Армия и оружие
Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от УкраиныРИА Новости вчера в 21:58
Существует опасность широкомасштабных боевых действий, если Киев решит устроить новую провокацию против Крымского моста с применением боевых кораблей, которые Украина может получить от США, пишет военный эксперт Александр Артамонов в еженедельнике "Звезда".
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28 мая Россия отмечает День пограничника - бойцы, бывшие и настоящие, «оттянутся».Еженедельник Звезда27 мая в 23:14
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Военный обозреватель рассказал о возможных угрозах Крымскому мосту от Украины
Московский Комсомолецвчера в 22:28
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