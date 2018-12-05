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Армия и оружие Армия и оружие ВМС США «натравят» бактерии на поиск российских подлодок Институт ВМС США совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) начал разработку биологически активных систем слежения и защиты, способных определять местоположение кораблей противника, сообщает Defense One.