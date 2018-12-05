Армия и оружие
Новейшее вооружение буквально выступает в роли «спасательного круга» для миллионов людей. Стоящие на вооружении Российской Федерации торпеды «Посейдон» и ракеты «Сармат» способны уничтожить Соединенные Штаты, делая тем самым бессмысленной ядерную войну и спасая от гибели народ Америки.
NewInformвчера в 23:50
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Армия и оружие
Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на боевое дежурство в России
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
Россия призывает вести с Ираном диалог, а не вводить санкции
Россия призывает вести с Ираном диалог, а не вводить санкции.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
У военных инженеров обновляются символы
В ходе торжественной церемонии, прошедшей в подмосковном посёлке Николо-Урюпино, Боевое Знамя нового образца передал командиру части начальник инженерных войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие
В Алеппо открылся первый в городе металлургический завод
В сирийском Алеппо открылся первый металлургический завод.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Более 20 боевиков ликвидировала сирийская армия
Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие
Новейший патрульный корабль впервые прибыл в Севастополь
Впервые экипаж новейшего патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» прибыл в Севастополь для прохождения очередного пятидневного этапа госиспытаний.
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие
Военный из США получил 25 лет тюрьмы за передачу данных боевикам
Тюремный приговор сроком в 25 лет получил военный из штата Гавайи за попытку передать секретные сведения военного характера боевикам «Исламского государства»11 (организации, запрещенной на территории РФ).
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
Американский генерал оценил шансы России и Китая уничтожить США
«Иран является одной из них и находится ниже, чем угрозы от России, которая может уничтожить США, и Китая, который может нанести нам серьезный урон», — цитирует ТАСС офицера.
Обновлено вчера в 20:39
Армия и оружие
В Ливане заявили о готовности к любой ситуации на границе с Израилем
В пресс-службе армии Ливана заявили о готовности к развитию любой ситуации на границе с Израилем.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие
Минобороны РФ покажет банкомат на шасси от КамАЗа
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
Министр обороны Индии: США являются важным партнером в обороне
Вашингтон является стратегическим партнером Нью-Дели в области обороны, заявила министр обороны Индии Нирмала Ситхараман 4 декабря во время пятидневного официального визита в США, сообщает Hindustan times.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Новейшие тренажеры танков Т-72Б3 поступили в ДВОКУ
В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) впервые поступила партия новейших тренажерных комплексов модернизированных танков Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками.
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие
Россия отказалась от поставки Азербайджану ракетных комплексов «Бал»
Азербайджан не сможет закупить у России «Бал-Э» — экспортный вариант берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал».
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
ВМС США «натравят» бактерии на поиск российских подлодок
Институт ВМС США совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) начал разработку биологически активных систем слежения и защиты, способных определять местоположение кораблей противника, сообщает Defense One.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие
Корабли ВМС Украины привели в полную боевую готовность
Обновлено вчера в 15:10