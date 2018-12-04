После чего генсек обратился с призывом к Москве: отпустить украинских моряков и корабли, которые ранее были задержаны.

Армия и оружие Армия и оружие

«Иран является одной из них и находится ниже, чем угрозы от России, которая может уничтожить США, и Китая, который может нанести нам серьезный урон», — цитирует ТАСС офицера.