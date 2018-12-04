Армия и оружие
Российские торпеды "Посейдон" и ракеты "Сармат" способны уничтожить США, чем делают ядерную войну бессмысленной и спасают американский народ от гибели, написал президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков в своей статье для "Военно-промышленного курьера".
РИА Новости16:58
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