Армия и оружие
Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полетКоммерсантъ вчера в 15:19
Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны. Он состоялся в 12:20 и продолжался более 20 минут. Полет прошел в рамках программы испытаний.
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Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Обновлено вчера в 19:03
Авто
Сразу 10 брендов изменили цены на свои авто во второй половине июля
В ходе очередного мониторинга актуальных рублевых цен на новые легковушки эксперты специализированного портала «Цена Авто» зафиксировали изменение прайсов сразу у десяти автопроизводителей во второй половине июля.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
МВД сообщило о 600 задержанных на акции протеста в Москве
На несогласованной акции протеста в Москве задержали 600 человек, сообщает московское управление МВД.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Соратник Джонсона заявил, что парламент не сможет остановить Brexit
По мнению, советника главы кабмина Доминика Каммингса Джонсону не помешает это сделать даже если большинство членов палаты общин парламента Великобритании вынесут его правительству вотум недоверия.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье
Скончался заслуженный врач РФ Сухарев Владимир Михайлович
Владимир Михайлович Сухарев - заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом министерства здравоохранения Самарской области.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР
СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено 02 августа в 16:06
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума
Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:15
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Космос
Астероид размером с небоскреб движется на Землю
Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 19:23
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
В Парке Горького начался «Шашлык Live»
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с участием пяти машин в Екатеринбурге
Два человека погибли, трое получили травмы в результате ДТП с пятью автомобилями в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 00:10
Экономика
«Колхоз Советинский» пытается закрепиться в ростовской рознице
Как рассказали N в компании, 50% сбыта — розница, 50% — учреждения бюджетной сферы.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Более 700 тыс. человек посетили празднование юбилея ВДНХ за три дня
Празднование 80-летия ВДНХ в Москве собрало более 700 тыс. гостей за неполных три дня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).
Обновлено вчера в 15:49
Футбол
Шунин показал повреждения после фола Понсе
Вратарь «Динамо» Антон Шунин после ничьей со «Спартаком» (0:0) в матче РПЛ продемонстрировал последствия фола со стороны нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе.
Обновлено вчера в 23:18
Космос
Оригами-ровер выроет ямку в реголите и очистит солнечные панели сжатым газом
Компания Honeybee Robotics разработала для компактного оригами-ровера PUFFER систему распыления сжатого газа POCCET, которая может использоваться для рытья ямок в реголите, а также для очистки солнечных панелей и других поверхностей от пыли.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
США и АСЕАН проведут в Таиланде первые военно-морские учения
Первые военно-морские учения США и участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пройдут в первой половине сентября в районе Таиланда.
Обновлено вчера в 07:11
Гаджеты
Опубликованы изображения нового ноутбука Samsung Galaxy Book S
Обновлено вчера в 20:21
Футбол
«Крылья Советов» в Самаре проиграли «Локомотиву» на последних секундах
В субботу, 3 августа "Крылья Советов" проиграли московскому "Локомотиву" за несколько секунд до финального свистка.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 09:03
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено вчера в 03:42
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки
Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы
По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, сопротивления не оказывали, но силовики их жестко задерживали и избивали.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.
Обновлено вчера в 21:00
Космос
Оставленные на Луне багги наделили статусом достопримечательностей
На прошлой неделе правительство города Кент штата Вашингтон, США, единогласно проголосовало за предоставление лунным роверам, принимавшим участие в миссиях Аполлон 15, 16 и 17, звания исторических достопримечательностей.
Обновлено 02 августа в 08:15
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено вчера в 17:32