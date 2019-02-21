Военный атташе Венесуэлы в ООН признал Гуайдо президентомКоммерсантъ вчера в 23:33

с чего всё началось

Военный атташе Венесуэлы при Организации Объединенных Наций полковник Педро Чиринос объявил о своем официальном признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Он выбрал демократию для венесуэльцев, а не тиранию Мадуро.

Военный атташе в постпредстве Венесуэлы при ООН полковник Педро Чиринос признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в Twitter.

Экономика Летом граждане России могут испытать дефицит молочных продуктов Приказ, который должен вступить в силу с 1 июля, обязывает оформлять ветеринарные сопроводительные документы на готовую молочную продукцию.

Политика Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Политика Госдума рассмотрит предложение о наследовании пенсий Сегодня, 21 февраля, Госдума в первом чтении рассмотрит поправки в закон о страховых пенсиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе Оглашение послания президента России Федеральному собранию состоится в Гостином дворе в Москве в 12:00 мск 20 февраля.

Происшествия Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку.

Происшествия Задержанного за драку у кафе «Неолит» блогера подозревают в терроризме Сотрудники Федеральной службы безопасности допросили в качестве подозреваемого в террористической деятельности блогера Алибека Мирзеханова, задержанного ранее по подозрению в причастности к массовой драке около одного из столичных кафе.

Общество В России появилась вторая женщина-миллиардер Единственной женщиной-миллиардером в России раньше считалась Елена Батурина, российская предпринимательница, филантроп и меценат.

Происшествия Неизвестные напали на генконсульство Венесуэлы в Эквадоре Группа людей напала на генеральное консульство Венесуэлы в эквадорском городе Гуаякиль, сообщает RCN Radio.

Происшествия Стала известна основная причина смерти российских мужчин Отмечается, что в 2017 году из-за этих болезней, которые включают инфаркт миокарда и инсульт, погибли 102 тысячи российских мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет).

Происшествия Двоим топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение Топ-менеджерам инвестиционной компании Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину сегодня, 20 февраля, предъявлено обвинение, рассказал РБК представитель адвокат господина Зюзина Алексей Лежников.

Экономика ЦБ хочет ограничить доступ граждан к рынку форекс ЦБ считает необходимым ограничить доступ к рынку форекс неквалифицированным инвесторам, сообщил зампред регулятора Владимир Чистюхин в интервью ТАСС.

Общество В России может появиться реестр игроманов В России может появиться единый перечень граждан с игровой зависимостью. Такой законопроект разрабатывает министерство финансов.

Политика Слова Климкина об украинизации Крыма объяснили состоянием мозгов Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за минувшие годы годы Крым стал более украинским, а призыв "Крым - это Украина!" стал уже не просто слоганом, а руководством к действию.

Футбол ЦСКА потратил пять миллионов на 19-летнего бразильца, пишут СМИ По информации источника, армейцы потратили пять миллионов евро — за эту сумму они приобрели 70 процентов прав на 19-летнего футболиста.

Кино Показ «Т-34» прошел с аншлагом в городах США Основные показы российской кинокартины Алексея Сидорова «Т-34» с большим успехом прошли в Соединенных Штатах вопреки призыву украинских дипломатов запретить прокат фильма, заявил Александр Беляков, директор по развитию группы компаний "Киносфера", которая производит показ картины в США и Канаде.

Политика Бывший глава НАТО предрек Белоруссии войну Белоруссии грозит война, если она не начнет проводить реформы, чтобы уберечься от "российской агрессии", заявил бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью для Liga.net.

Политика Bloomberg: власть Венесуэлы приказала бизнесу открыть счета в России По информации источников агентства, глава Минфина Венесуэлы настоял на том, чтобы компании, производящие товары широкого потребления, выстраивали экономические отношения с поставщиками из России, Турции, Индии и Китая, а также открывали в этих государствах банковские счета.

Происшествия Число погибших при пожаре в Бангладеш возросло до 70 По последним данным, 70 человек стали жертвами пожара, который произошел в среду вечером в столице Бангладеш, сообщает Reuters.

Политика Курц после встречи с Трампом заявил о поддержке «Северного потока – 2» Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил о заинтересованности Вены в надежности энергоснабжении и намерении продолжить продвигать проект "Северный поток – 2".

Политика В Раде рассказали о выгоде Европы от происходящего на Украине Депутат украинской Рады и кандидат в президенты страны Евгений Мураев рассказал о выгоде, которую получает Европа от событий на Украине.

Футбол Имидж футбола пострадал после инцидента с Кокориным и Мамаевым Скандал с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева негативно повлиял на имидж футбола.

Происшествия В США задержан подозреваемый в выводе $8 млн в Россию Сегодня федеральный суд Майами приступит к изучению дела 51-летнего Игоря Бузюкова, задержанного накануне во Флориде по подозрению в отмывании $8,5 млн.

Экономика Туризм в России поддержит виртуальная экономическая зона Виртуальная особая экономическая зона (ВОЭЗ) может появиться в России уже к концу этого года.