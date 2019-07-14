Политика

Военный аналитик оценил призыв Евросоюза к России из-за ДРСМДRT на русском 09:52

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT призыв Европейского союза к России принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Заявление по ДРСМД: ЕС обвинили в «политическом цинизме»

Вести.Ru11:44

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

ТАСС05:56

Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о РСМД

Коммерсантъ08:56

Военный аналитик оценил призыв Евросоюза к России из-за ДРСМД

RT на русском09:52

Могерини напомнила России о возвращении к выполнению договора о РСМД

РБК06:51

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

РИА Новости06:43

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

Газета.Ru11:40
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Общество

Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Кино

Вин Дизель показал команду «Форсаж 9»

Кадр, опубликованный актером, был сделан во время празднования дня рождения Мишель Родригез.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Два человека погибли при обрушении аттракциона в Индии

Два человека погибли и еще 27 получили травмы различной степени тяжести при обрушении аттракциона в парке развлечений на западе Индии.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании

Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.
Обновлено в 11:14
Футбол

ЦСКА начал сезон РПЛ с выездного поражения от «Крыльев Советов»

«Крыльям Советов» удалось взять у ЦСКА реванш за разгромное поражение в последнем туре прошлого сезона РПЛ.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции

Обновлено в 12:14
Экономика

Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге

Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд.
Обновлено вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Путешествия

У россиян в Южной Корее возникли проблемы с визами

Отдыхающие из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова никак не могли покинуть территорию Республики Корея из-за проблем с визами.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области

На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
Общество

Гороскоп на 12 июля: выгодные сделки ожидают Львов

Львы Выгодные сделки ожидают Львов.
Обновлено 11 июля в 18:00
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Политика

Кикабидзе частично подтвердил тайные выступления для россиян

Грузинский артист Вахтанг Кикабизде высказался по поводу поступившей информации о том, что он имеет тайные заработки в России, хотя придерживается "антироссийской" позиции.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В Швеции девять человек погибли при крушении одномоторного самолета

В Швеции при крушении одномоторного самолета погибли девять человек, сообщается на официальном сайте региона Вестерботтен.
Обновлено в 11:06
Экономика

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Политика

Макрона освистали на военном параде в Париже

За несколько минут до начала военного парада в честь Дня взятия Бастилии несколько человек принялись скандировать лозунги «желтых жилетов» с призывами к отставке Эммануэля Макрона с поста президента Франции.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

Обновлено в 08:55
Космос

В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей

Накануне неизвестный мужчина устроил стрельбу возле озера Круглое в Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости, подозреваемый задержан.
Обновлено в 11:59
Единоборства

Хабиб принял участие в популярном челлендже с бутылкой

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие популярном челледже, суть которого заключается в том, что необходимо открыть крышку от бутылки ногой.
Обновлено в 10:00
Наука

Южные киты перешептываются для защиты потомства

Обновлено 12 июля в 10:47
Политика

Зеленский впервые посетил границу с Крымом

Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

На выборы Дарт Вейдер идет по одесскому одномандатному избирательному округу № 135. О своем выдвижении в Раду Дарт Вейдер объявил 26 июня.
Обновлено в 08:35
Политика

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не может встретиться с участниками акции

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не может встретиться с участниками акции, которая проходит у здания ведомства.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Украине

В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Обновлено в 03:48
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:39
Футбол

Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»

На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено в 11:01
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:17
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