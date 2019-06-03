Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атакеРИА Новости 17:12

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение. По данным телеканала, сирийская ПВО сбила несколько ракет противника.
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Израиль атаковал аэродром в Сирии, заявил источник

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Опубликовано видео удара Израиля по военному аэродрому в Сирии

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SANA: в Сирии при ракетном обстреле аэродрома погиб один человек

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Военный аэродром в Хомсе подвергся ракетному обстрелу

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СМИ: военный аэродром в провинции Хомс подвергся ракетному обстрелу

ТАСС19:10

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетному обстрелу

РБК17:19

В Сирии нанесли удар по военному аэродрому

РИА Новости19:16
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