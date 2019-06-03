Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атакеРИА Новости 17:12

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение. По данным телеканала, сирийская ПВО сбила несколько ракет противника.
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СМИ: военный аэродром в провинции Хомс подвергся ракетному обстрелу

ТАСС19:10

Военный аэродром в Хомсе подвергся ракетному обстрелу

Коммерсантъ17:34

SANA: в Сирии при ракетном обстреле аэродрома погиб один человек

RT на русском17:48

Опубликовано видео удара Израиля по военному аэродрому в Сирии

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Израиль атаковал аэродром в Сирии, заявил источник

Газета.Ru18:32

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетному обстрелу

РБК17:19

В Сирии нанесли удар по военному аэродрому

РИА Новости19:16
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Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020

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Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX

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Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада

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Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Экономика

На нефть и суда нет: о чем договорятся на встрече по «Дружбе»

30 апреля президент России Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым отметил, что история с «грязной» нефтью нанесла стране имиджевый, экономический и материальный ущерб.
Обновлено в 17:02
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Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с РФ

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Киевом и Москвой. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
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Жители города Дзержинск Нижегородской области сообщают о двух сильнейших взрывах, произошедших 1 июня, в субботу, около полудня.
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После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела

Обновлено в 14:26
Наука

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В Канаде разбился небольшой самолет с тремя людьми на борту. Об этом 3 июня сообщил телеканал CTV.
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Общество

Полиция Голландии снабдила жителей духами с ароматом экстази

В Голландии полиция провинции Северный Брабант раздала жителям духи, для которых характерен запах экстази.
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Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
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На первых единых госэкзаменах (ЕГЭ) специалисты Рособрнадзора поймали 141 выпускника со шпаргалками, всех нарушителей выгнали с экзамена, сообщает ведомство.
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Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
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Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
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Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
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Зарубежный ресурс Gizmochina опубликовал чехлы для грядущего iPhone 11.
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Мероприятия в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" впервые пройдут в Северной Осетии.
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Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

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