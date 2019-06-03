Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атакеРИА Новости вчера в 17:12
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение. По данным телеканала, сирийская ПВО сбила несколько ракет противника.
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