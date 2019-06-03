Армия и оружие
Военный аэродром в Хомсе подвергся ракетному обстрелуКоммерсантъ 17:34
Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс, подвергся ракетному обстрелу, передает SANA. Атаки были отражены сирийскими ПВО, уничтожены три ракеты. По информации агентства, при атаке на аэродром погиб один человек, двое ранены.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:40
Армия и оружие
Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Авто
Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata
Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В массовой драке на севере Москвы погиб боец спецназа ГРУ
Ефрейтор спецназа ГРУ из Новосибирска Никита Белянкин погиб в массовой драке на севере Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Обновлено в 16:02
Политика
Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено в 20:25
Футбол
Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Школьник умер на зарядке в детском лагере
В Амурской области подросток скончался в ходе утренней зарядке в детском лагере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:55
Происшествия
На территорию Белого дома пытался проникнуть неизвестный
По информации агентства Синьхуа, по пытавшемуся проникнуть на прилегающему к Белому дому охраняемую территорию человеку открыли огонь сотрудники Секретной службы США, в задачи которой входит охрана первых лиц Соединенных Штатов, в том числе, главы американской администрации.
Обновлено в 22:18
Общество
Михалыча в губернаторском кресле давно уж нет, а его абсурдные идеи живее всех живых
Помнится, в начале своей губернаторской карьеры на заседании кабмина Виктор Зимин объявил войну деревенской разрухе.
Обновлено в 21:00
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено в 21:32
Авто
Какие автомобили реже всего останавливают инспекторы УГИБДД
Аналитики попробовали выяснить, почему же ряд автомобилей не сильно интересует инспекторов. В первую очередь, это автомобили с логотипами.
Обновлено в 09:45
Недвижимость
Пермь бьет рекорды по росту цен на новостройки
За год рост цен на новые квартиры в Перми составил 13,07%, а средняя стоимость одного квадратного метра в новом доме достигла 59,9 тыс. рублей.
Обновлено в 12:50
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
Общество
Российские школьники пишут сегодня ЕГЭ по русскому языку
На прошлой неделе Рособрнадзор призвал родителей не пускать детей на экзамен, если те чувствуют себя плохо.
Обновлено в 19:03
Общество
В приморскую китовую тюрьму водят экскурсии
Известная в Приморском крае защитница животных Нина Зырянова сообщила о том, что в «китовой тюрьме» в бухте Средней не намерены заниматься реадаптацией косаток и белух.
Обновлено в 19:53
Политика
Саакашвили живет в Киеве в доме без кухни
Бывший президент Грузии и глава Одесской области Михаил Саакашвили, недавно вернувшийся на Украину после более чем годового изгнания, показал грузинскому телеканалу дом, в котором живет в Киеве, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:51
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Общество
Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 15:21
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Спорт
ОКР ответил на угрозу отстранения России от Олимпиады‐2020
Ранее издание The Sunday Times опубликовало материал, в котором говорится о предположительном отстранении России от участие в Играх-2020 из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Обновлено в 04:46
Здоровье
Для жителей анивских сел провели медицинскую акцию
Жители сел смогли проверить уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти УЗИ-диагностику, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию терапевта, отоларинголога и офтальмолога, сделать электрокардиограмму сердца, пройти обследование в передвижной рентген-лаборатории и др.
Обновлено в 20:12
Происшествия
Осипов поручил разобраться с «аномальной горимостью» района Забайкалья
Выяснить причины "аномальной горимости" леса в Петровск-Забайкальском районе поручил врио губернатора Забайкалья Александр Осипов во время оперативного совещания правительства 3 июня.
Обновлено в 20:04
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX
Эксперты авиакорпорации Boeing нашли дефекты в направляющих планках предкрылков, установленных на некоторых самолетах Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX.
Обновлено в 20:55
Экономика
Спецтехнику заподозрили в незаконном происхождении
В требованиях к поставляемым приборам помимо прочего было указано, что оборудование в соответствии с законодательством должно иметь только российское происхождение.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 82
Более 80 человек пострадали при взрывах на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 14:22
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30