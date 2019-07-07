Армия и оружие

Военный ВСУ расстрелял националистов в ДонбассеГазета.Ru 20:33

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял националистов в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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