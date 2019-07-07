Армия и оружие
Военный ВСУ расстрелял националистов в ДонбассеГазета.Ru 20:33
Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял националистов в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Росстат составил рейтинг регионов по количеству разводов
Второе место в рейтинге заняла Республика Карелия (4,6 на тысячу), на третьем – Ненецкий автономный округ (4,5). Также в первую пятерку вошли Мурманская и Белгородская области, где на 1000 человек приходилось 4,3 факта расторжения брака.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено в 16:21
Политика
Киев получил первую партию нефти из США
В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено в 12:12
Политика
Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС 31 октября
Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года.
Обновлено в 18:41
Авто
На фестивале скорости Гудвуда оказался редкий Fiat S76
Легендарная итальянская модель Fiat S76 впервые за долгое время оказалась на трассе фестиваля в Гудвуде.
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Хозяева животного опубликовали ролик в интернете Гималайская кошка Джордж стала настоящей звездой Инстаграма.
Обновлено в 12:36
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
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Наурдиев уступил Ренкаунтри на UFC 239
Австрийский боец ММА, уроженец Чечни Исмаил Наурдиев на турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) уступил американцу Ченси Ренкаунтри.
Обновлено в 19:38
Происшествия
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По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
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Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына
Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
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Происшествия
У пережившей пытки девочки из Ингушетии заметили улучшения
По словам омбудсмена, врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где девочка проходит лечение, сообщили, что в руке ребенка начало восстанавливаться кровообращение.
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Политика
Макрон и Рухани провели телефонные переговоры
Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Ирана Хасан Рухани провели телефонные переговоры.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
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Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
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Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10