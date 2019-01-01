Армия и оружие
Военные в США извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка
Военные в США извинились за шутку о бомбардировке Нью-ЙоркаГазета.Ru03:11
Американские военные извинилось за свой твит о том, что они могут сбросить в Нью-Йорке на Таймс-сквер что-то намного "большее", чем новогодний шар. Пост сопровождался видеороликом со стратегическими бомбардировщиками В-2.
Газета.Ru03:11
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