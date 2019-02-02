Политика
Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке БуреяРоссийская газета 08:51
Как заявил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, в настоящий момент угроза подтопления населенных пунктов в Хабаровском крае отсутствует. Как ранее писала "РГ", накануне военным удалось пробить природную плотину, образовавшуюся в результате схода в реку 24,5 миллионов кубометров скальной породы.
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Происшествия
Три человека погибли при взрыве в таверне в Греции
Обновлено в 17:45
Общество
В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий
Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Москве бармен убил последнего посетителя паба
В одном из пабов Москвы совершено убийство: бармен до смерти избил подгулявшего посетителя.
Обновлено в 16:29
Авто
Составлен рейтинг лучших подержанных кроссоверов за 600 000 рублей
Первое место в списке лучших подержанных кроссоверов стоимостью до 600 000 рублей занял Nissan X-Trail II (поколение 2007–2011 года).
Обновлено в 18:24
Происшествия
Почти 60 тысяч человек вышли на акцию «желтых жилетов» во Франции
Во Франции около 58,6 тысяч человек приняли участие в акциях протеста "желтых жилетов".
Обновлено в 18:18
Происшествия
Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии
В сети интернет появилось видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 115 человек.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Коалиция США нанесла удар по сирийской армии
Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 17:34
Транспорт
Московских водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за тумана
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили водителей о тумане в Москве в ночь на воскресенье, попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Представлен новый архивный документ по группе Дятлова
Обновлено в 10:15
Происшествия
Площадь пожара на складе в Киеве достигла семи тысяч квадратных метров
Площадь пожара на складе в Киеве увеличилась с 5 до 7 тысяч квадратных метров, существует угроза распространения огня на стоящее рядом здание, сообщает в субботу пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Кургане в поликлинике провалился пол
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой
Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено вчера в 19:14
Общество
Канадец выиграл 20,3 млн долларов в лотерею
Награда составляла порядка 26,6 миллионов канадских долларов, что равняется около 20,3 миллионам американских долларов.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез
Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено в 14:10
Кино
Светличная рассказала о повышенном внимании со стороны Гайдая
Советская и российская актриса Светлана Светличная в эфире программы "Выход в люди" призналась, что легендарный режиссер Леонид Гайдай проявлял к ней порой слишком навязчивое внимание.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Опубликовано видео «потерянного флота Гитлера»
Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал кадры с места обнаружения трёх подводных лодок Третьего рейха на дне Чёрного моря недалеко от берегов Турции.
Обновлено в 10:13
Экономика
Росстандарт предложил ввести штрафы за ложные ссылки на ГОСТы
Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами, сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Абрамова.
Обновлено в 09:20
Авто
Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий
Эксперты CarsWeek побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 09:28
Общество
Сурок Фил предсказал ранний приход весны
Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала свои отношения с Виторганом
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе «Эксклюзив» на Первом канале, во время которой затруднилась прямо ответить о возможном расставании с мужем, известным актером Максимом Виторганом, сообщает 2 февраля «Газета.ру».
Обновлено в 15:52
Политика
Власти и вооруженные группировки достигли мирного соглашения в ЦАР
Правительство Центрально-Африканской Республики (ЦАР) достигло соглашения о мире с 14 вооруженными группировками.
Обновлено в 17:46
Происшествия
В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков
Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, которых, по предварительным данным, подозревают в контрабанде наркотиков, сообщил представитель посольства РФ в африканском государстве.
Обновлено вчера в 12:46
Хоккей
Сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
Обновлено в 12:17
Общество
В Нидерландах велосипедистов начнут штрафовать за гаджеты
Согласно статистике, примерно каждый второй велосипедист периодически отвлекается на гаджеты во время езды.
Обновлено в 17:43
Музыка
Первый канал готовит вокальное шоу для людей без голоса и слуха
Отмечается, что потенциальные участники могут быть лишены музыкального слуха и каких-либо вокальных данных.
Обновлено в 16:37
Политика
Госдеп прокомментировал решение РФ приостановить участие в ДРСМД
Зеркальный ответ Ранее днем президент Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:26
Политика
ООН объяснилась за использование конструкции «на Украине»
Представители ООН объяснили в Twitter-аккаунте организации на русском языке, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Пользователи социальной сети, в частности украинские, раскритиковали организацию за употребление словосочетания «на Украине» в посте об исследовании, касающемся эпидемии ВИЧ и СПИД в стране.
Обновлено в 14:28
Общество
Саратовца впервые в России арестовали за экстремизм по новой статье
Кировский районный суд Саратова впервые арестовал местного жителя за экстремизм по новой статье КоАП после частичной декриминализации ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Обновлено в 08:41