Лесные пожары
Военные собираются потушить пожары в Сибири за пять днейСтрана Советов on-line 02:45
В Министерстве обороны рассчитывают, что военнослужащие смогут потушить очаги пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока за пять суток. Первые полеты авиационная группировка начнет выполнять с раннего утра 1 августа.
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с чего всё началось
Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. Первые полеты авиационная группировка ведомства планирует начать утром 1 августа.Известиявчера в 17:01
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