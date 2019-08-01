Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. Первые полеты авиационная группировка ведомства планирует начать утром 1 августа.

с чего всё началось

В Министерстве обороны рассчитывают, что военнослужащие смогут потушить очаги пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока за пять суток. Первые полеты авиационная группировка начнет выполнять с раннего утра 1 августа.

Военные собираются потушить пожары в Сибири за пять дней

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