Армия и оружие

Военные самолеты НАТО прибыли в ОдессуГазета.Ru 15:28

Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости". В минобороны Украины сообщили, что американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжение и первых участников международных учений Sea Breeze-2019.
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В Одессу к началу учений Sea Breeze — 2019 прибывают военно-транспортные самолёты стран — участниц Североатлантического альянса, сообщает Министерство обороны Украины
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Life.ru14:47

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Самолеты стран НАТО прибыли в Одессу

Взгляд.ру15:52

Военные самолеты НАТО перебросили в Одессу

Известия16:11

Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу

РЕН ТВ14:49

Военно-транспортные самолёты НАТО прибыли в Одессу на учения Sea Breeze

News.ru14:55

Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу

Газета.Ru15:28

В Одессу прибыли военные самолёты стран НАТО

Life.ru14:47

Военно-транспортные самолеты НАТО прибыли на учения в Одессу

РИА Новости14:40
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:19, Вашингтон
Транспорт

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