Армия и оружие
Военные самолеты НАТО прибыли в ОдессуГазета.Ru 15:28
Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости". В минобороны Украины сообщили, что американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжение и первых участников международных учений Sea Breeze-2019.
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В Одессу к началу учений Sea Breeze — 2019 прибывают военно-транспортные самолёты стран — участниц Североатлантического альянса, сообщает Министерство обороны Украины.Life.ru14:47
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