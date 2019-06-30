Военные самолеты НАТО прибыли в ОдессуГазета.Ru 15:28

с чего всё началось

Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости". В минобороны Украины сообщили, что американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжение и первых участников международных учений Sea Breeze-2019.

Транспорт В Шереметьеве признали скопление багажа Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня.

Происшествия Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.

Армия и оружие ОБСЕ: завершилось разведение сил у станицы Луганской "Разведение сил возле станицы Луганской завершилось", — отмечается в сообщении. Разводить силы и средства начали 26 июня.

Футбол Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата» 32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком».

Общество Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь Одинокие Стрельцы могут начать новый роман. Представителям знака, состоящим в отношениях, звёзды советуют помириться со своим партнёром.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Политика Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.

Происшествия Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.

Шоу-бизнес Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.

Армия и оружие В зону паводка в Иркутской области перебросили военных ЦВО "Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении", – сказал Шорин.

Происшествия СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.

Политика Правительству Эстонии предложили выйти из ПАСЕ из-за России После решения о восстановлении полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Эстония может вынести на голосование вопрос своего дальнейшего участия в работе Совета Европы (СЕ).

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Происшествия Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза В Ростове-на-Дону суд арестовал бывшую супругу одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата по уголовному делу о вымогательстве 70 миллионов рублей у коммерсанта, сообщил РИА Новости ее адвокат Эдуард Чургулия.

Авто Опубликована дата выхода нового Kia Mohave Сегодня же в редакцию издания speedme.ru поступила информация о времени презентации новинки и о силовых установках, с которыми Kia Mohave будет поставляться в Россию.

Армия и оружие Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан Турецкое министерство иностранных дел в официальном релизе, размещенном на сайте ведомства, заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара задержала шесть турецких граждан.