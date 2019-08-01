Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. Первые полеты авиационная группировка ведомства планирует начать утром 1 августа.

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Российские военнослужащие намерены потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, первые полеты авиагруппировки оборонного ведомства запланированы на утро 1 августа.

Военные рассчитывают потушить пожары в Сибири за пять суток

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