Лесные пожары
Военные рассчитывают потушить пожары в Сибири за пять сутокРЕН ТВ вчера в 20:56
Российские военнослужащие намерены потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, первые полеты авиагруппировки оборонного ведомства запланированы на утро 1 августа.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. Первые полеты авиационная группировка ведомства планирует начать утром 1 августа.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
Авто
Toyota Land Cruiser превратили в эпичный внедорожник
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Прибавка к пенсии и многое другое. Что изменится в России в августе
С 1 августа ПФР автоматически проиндексирует выплаты некоторым категориям работающих пенсионеров — никаких бумаг для этого заполнять не нужно.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Координатора штаба Навального задержали на выходе из спецприемника
Координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова задержан на выходе из спецприемника №2. Там он отбывал восемь суток административного ареста за повторное нарушение закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Обновлено в 05:14
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия
В пожаре в Парголово погибли трое
В пожаре в частном доме в Парголово в четверг, 1 августа, рано утром погибли три человека. Их тела спасатели нашли во время разбора завалов.
Обновлено в 05:27
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
Минобороны РФ запустило на сайте раздел «Миссия в Сирии»
Министерство обороны России на своем сайте запустило специальный интерактивный раздел под названием "Миссия в Сирии: восстановление мира".
Обновлено в 04:45
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол
Жозе Моуринью: «Азар был особенным игроком для „Челси“»
Бывший главный тренер «Челси» и «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением о трансферной кампании лондонского клуба.
Обновлено в 03:58
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Общество
Белорусская писательница Алексиевич сделала каминг-аут
Обновлено в 05:02
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС
"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
Обновлено в 04:05
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Футбол
Кевин Кураньи: «РПЛ выиграет от перехода Шюррле в „Спартак“»
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
О боевой работе в Сирии рассказали в противоминном центре
В преддверии первого юбилея военные инженеры центра рассказали «МК» о своем опасном, но таком нужном труде.
Обновлено вчера в 12:35
Здоровье
Пять неэффективных лечебных процедур назвал доктор Мясников
Перцовые пластыри и банки Мясников считает бесполезными. Медицинскими процедурами не считает доктор грязелечение и водолечение.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»
Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
Обновлено в 04:20
Кино
Киноведы: Ди Каприо и Питта выдвинут на «Оскар» в разных номинациях
Эксперты полагают, что у Леонардо Ди Каприо есть хороший шанс получить "Оскар" за главную роль в картине "Однажды в Голливуде", а Брэд Питт может быть выдвинут на кинопремию за роль второго плана, сообщает Variety.
Обновлено в 05:03
Политика
Скабеева высмеяла заявление сторонника Зеленского о Ростове-на-Дону
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» высмеяла предложение будущего депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жана Беленюка отнять Ростов-на-Дону.
Обновлено вчера в 23:11
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено 30 июля в 06:05
Политика
Эксперт назвал санкции США против главы МИД Ирана недопустимыми
Комментируя возможность приезда главы МИД Ирана в США, Капустин отметил, что этот "вопрос будет решаться в каждом конкретном случае".
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Водонаева обвинила россиян в злости
Ранее телеведущая рассказывала о своих проблемах при перелете из России в Лос-Анджелес.
Обновлено в 03:25
Религия
Нона Гришаева предлагает тушить пожары в Сибири чтением молитв
Отечественная актриса Нона Гришаева убеждена, что справиться с лесными пожарами в Сибири поможет лишь чтение молитв.
Обновлено вчера в 13:44