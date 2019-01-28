Армия и оружие

Военные пробили протоку в обвале на реке БуреяРИА Новости 00:20

В начале декабря прошлого года на юго-западе Хабаровского края из-за оползня обрушилась часть сопки, которая перекрыла русло реки, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС. Военные инженеры расчищают затор путем подрывов скальных пород. Сегодня прошла уже пятая серия взрывов.
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Дмитрий Булгаков
Поручение президента Российской Федерации и задачи министра обороны выполняются успешно. Мы соединили 2 так называемых бассейна. Расчётный поток воды в образовавшейся протоке составляет 200-250 кубометров в секунду.
— Дмитрий Булгаков, российский военачальникVostok.Today 02:32

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Военные подорвали завал на реке Бурея

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Военные взорвали природную плотину в водохранилище на Бурейской ГЭС

РБК02:06

Военные пробили 11-метровый затор на Бурее после обрушения сопки в реку

Фонтанка.Ру28 января в 01:28

Военные инженеры пробили протоку в обвале на реке Бурее

RT на русском01:03

Опубликовано видео подрыва завала на реке Бурея

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Военные пробили затор на месте схода оползня на реке Бурея

Известия01:52

Военные пробили затор на реке Бурея мощным взрывом

Российская газета00:51
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Армия и оружие

Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27

В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
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Новый седан Subaru Legacy получит тачскрин в стиле Tesla

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Транспорт

Автопарк каршеринга Москвы вырастет до 20 тыс. автомобилей в 2019 году

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Похищенная из Третьяковки картина Куинджи вернулась на выставку

Ранее эксперты решили, что состояние картины позволяет ей быть на выставке.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель

Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина - врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

СК возбудил дело после гибели россиянина в украинской колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели россиянина в украинской колонии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Авто

Toyota начала производство новых Corolla для России

На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
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Экономика

«Яндекс.Еда» сделала доставку платной

По словам гендиректора "Яндекс.Еды" Максима Фирсова, платная доставка является необходимым этапом в развитии сервиса.
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Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
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Puma представила кроссовки с автошнуровкой

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Финансы

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Сбербанк с 1 февраля повысил ставки по рублевым вкладам на 0,15-0,6 процентного пункта.
Обновлено в 02:43
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В байк-центре «Ночных волков» произошел пожар

МЧС сообщило о возгорании по адресу ул. Нижние Мневники, д. 110, где расположен байк-центр Александра Залдостанова «Ночные волки».
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Финансы

В России с 1 февраля вырос размер ряда социальных выплат

С 1 февраля в России увеличился размер некоторых социальных выплат.
Обновлено в 01:57
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Россияне увеличили траты на АЗС и питание

Россияне стали тратить больше на АЗС, в супермаркетах и заведениях общепита.
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Гуайдо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России

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Названы ТОП-10 автомобилей с самой качественной акустикой

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Экономика

Венесуэла собирается продать 15 тонн золота ОАЭ

Центробанк Венесуэлы готовит к продаже 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам. Взамен Каракас рассчитывает получить евро наличными.
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В Саратовской области в колонии произошел конфликт между заключенными

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В Сети опубликовали рендеры смартфона Samsung Galaxy S10+

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Самая «взрослая» жительница России умерла в Чечне

В Чечне скончалась самая старшая жительница России Кока Истамбулова. Ей недавно исполнилось 130 лет.
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В Москве проведут «День без турникетов»

Акцию «День без турникетов» проведут в Москве с 7 по 9 февраля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
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СКР предъявил окончательное обвинение двум участникам «Нового величия»

Следственный комитет России (СКР) предъявил участнице сообщества «Новое величие» 18-летней Анне Павликовой обвинение в окончательной редакции в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 статьи 282.1 УК РФ), сообщила ТАСС ее адвокат Ольга Карлова.
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Транспорт

«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс

«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено вчера в 10:31
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Информация о создании платных полос на МКАД не подтвердилась

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Технологии

В работе YouTube произошел технический сбой

Известно, что из-за технических неполадок пользователи не могут осуществлять работу на сайте.
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