Лесные пожары
Военные планируют потушить пожары в Сибири за пять днейRuNews24.ru 01:45
«Известия» со ссылкой на источник в Минобороны сообщают о том, что военные планируют ликвидировать очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в течение пяти дней. Первые полеты авиационная группировка начнет уже в четверг, 1 августа.
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с чего всё началось
Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. Первые полеты авиационная группировка ведомства планирует начать утром 1 августа.Известиявчера в 17:01
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