Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. Первые полеты авиационная группировка ведомства планирует начать утром 1 августа.

с чего всё началось

«Известия» со ссылкой на источник в Минобороны сообщают о том, что военные планируют ликвидировать очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в течение пяти дней. Первые полеты авиационная группировка начнет уже в четверг, 1 августа.

Военные планируют потушить пожары в Сибири за пять дней

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