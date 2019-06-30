Минобороны направило военных в зону паводка в Иркутской областиПолит.ру 11:03

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области в случае необходимости.

с чего всё началось

Отряд военных ЦВО отправился в зону чрезвычайного бедствия в город Нижнеудинск Иркутской области, чтобы помочь местному населению. Об этом сообщает «Федерал Пресс». В зону бедствия направлены 50 военнослужащих и 20 единиц техники.

Минобороны направило военных в зону паводка в Иркутской области

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