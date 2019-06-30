Армия и оружие
Минобороны направило военных в зону паводка в Иркутской областиПолит.ру 11:03
Отряд военных ЦВО отправился в зону чрезвычайного бедствия в город Нижнеудинск Иркутской области, чтобы помочь местному населению. Об этом сообщает «Федерал Пресс». В зону бедствия направлены 50 военнослужащих и 20 единиц техники.
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с чего всё началось
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области в случае необходимости.Интерфакс07:29
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