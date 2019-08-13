Армия и оружие
Военные отменили запланированную эвакуацию жителей НеноксыNews29.ru 17:10
По информации исполняющей обязанности главы Северодвинска Ирины Сахаровой, чьи слова приводят СМИ, 13 августа в Нёнокский территориальный отдел Северодвинска поступил документ из военного ведомства с оповещением о плановых мероприятиях Минобороны РФ на местном полигоне.
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Населению Нёноксы посоветовали с 14 августа покинуть населенный пункт в связи с плановыми работами на военном объекте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Северодвинска. "Нам от руководства Нёнокского полигона поступило оповещение о плановых мероприятиях органов военного управления.Интерфакс08:35
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Мероприятия отменили: жители Нёноксы могут не уезжать 14 августа из своего села
Новости Архангельска 29.ru11:58
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