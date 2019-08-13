Мероприятия на военном полигоне, из-за которых жителям деревни Нёнокса Архангельской области предложили в среду покинуть дома, отменены, покидать населенный пункт не требуется. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков.

с чего всё началось

Испытания на военном полигоне ВМФ, из-за которых жителям села Нёнокса Архангельской области предложили эвакуироваться, отменены. Об этом ТАСС сообщил начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков.

Испытания рядом с полигоном ВМФ отменили после сообщения об эвакуации жителей

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