Происшествия

Испытания рядом с полигоном ВМФ отменили после сообщения об эвакуации жителейLenta.ru 11:30

Испытания на военном полигоне ВМФ, из-за которых жителям села Нёнокса Архангельской области предложили эвакуироваться, отменены. Об этом ТАСС сообщил начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков.
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Военные отменили испытания, из-за которых жителям Нёноксы предложили уехать из деревни

Мероприятия на военном полигоне, из-за которых жителям деревни Нёнокса Архангельской области предложили в среду покинуть дома, отменены, покидать населенный пункт не требуется. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков.
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