Мероприятия на военном полигоне, из-за которых жителям деревни Нёнокса Архангельской области предложили в среду покинуть дома, отменены, покидать населенный пункт не требуется. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков.

с чего всё началось

Отозвано предложение властей жителям поселка Ненокса под Северодвинском покинуть дома на время мероприятий на военном полигоне. Как сообщил ТАСС начальник поселкового отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков, теперь покидать населенный пункт не требуется.

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