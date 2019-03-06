Армия и оружие
Военные корабли Турции зашли в НовороссийскТАСС 05:59
Турецкие корабли планируют посетить представители администрации города и командир Новороссийской базы, уточнили на флоте. "Деловой заход турецких кораблей продлится до 8 марта", - добавили в пресс-службе.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Политика
Володин остановил выступление Орешкина в Думе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
Обновлено в 03:48
Общество
Госдума запретила хостелы в жилых домах
Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли проект закона, предусматривающий запрет на размещение хостела или гостиницы в квартирах многоквартирных домов, если те не переведены в нежилые и не оборудованы должным образом.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Нападение на мать и брата блогера Юрия Дудя вылилось в уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на мать и брата спортивного обозревателя и блогера Юрия Дудя.
Обновлено в 06:20
Политика
Путин рассказал об активизации иностранных шпионов в России
Спецслужбы России пресекли в прошлом году деятельность 129 штатных сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.
Обновлено в 07:01
Происшествия
При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей
Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода в регионе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей
Советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС), сообщил 6 марта источник в следственных органах агентству ТАСС.
Обновлено в 07:06
Происшествия
На трассе «Кола» в ДТП с автобусом один человек погиб и 11 пострадали
В результате аварии с участием рейсового автобуса на трассе «Кола» в Ленинградской области погиб один человек, еще 11 пострадали.
Обновлено в 05:06
Общество
Госдума отказалась вводить наследование пенсий
Госдума отклонила законопроект фракции "Справедливая Россия" о праве россиян получать страховые пенсии по наследству.
Обновлено в 06:50
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Владимирская чиновница оправдалась за слова о питании школьников
Директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева, которая ранее возложила ответственность за питание школьников на их родителей, объяснила свои слова "оговоркой".
Обновлено в 06:50
Происшествия
Суд оставил Александра Емельяненко под арестом
"Постановление судьи Кисловодского городского суда Ставропольского края от 2 марта 2019 года в отношении Емельяненко Александра Владимировича оставить без изменения", - вынес приговор судья.
Обновлено в 06:12
Спорт
Российские шорт-трекистки выиграли эстафету на Универсиаде
Обновлено в 06:31
Политика
Плетнева объяснила свои слова о необходимости лечить гомосексуалистов
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) назвала частным мнением свои заявления о гомосексуалистах и распространении ВИЧ, озвученные на Первом канале.
Обновлено в 06:12
Политика
Кортеж Медведева парализовал центр Люксембурга
Как пишет блогер Рустем Адагамов, местные жители небольшого государства удивлены кортежем российского премьера, который перекрыл центр.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Беременную дочь Марианны Максимовской задержали с героином
Беременную дочь журналистки Марианны Максимовской задержали с героином на севере Москвы.
Обновлено в 02:59
Авто
Новая Hyundai Sonata превратилась в купе
Hyundai Sonata формально сохранила тип кузова "седан", хотя в компании теперь предпочитают именовать ее "четырехдверным купе".
Обновлено в 05:23
Политика
Путин подписал закон о запрете гаджетов на военной службе
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий военнослужащим передавать СМИ и размещать в интернете информацию о себе и сослуживцах, и использовать на службе гаджеты.
Обновлено в 07:09
Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году
Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Политика
Могерини заявила о неподходящем для снятия санкций с России времени
В ближайшее время Евросоюз может принять новый пакет санкций против России, заметила Могерини.
Обновлено 26 февраля в 01:03
Армия и оружие
Индийские Су-30 увернулись от пакистанских ракет
Обновлено в 06:44
Общество
В МВД объяснили идею ролика «День без женщин»
Уфимские инспекторы, снявшие к 8 Марта ролик "День без женщин", не хотели обидеть представительниц прекрасного пола, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Дочь экс-президента Узбекистана перевели в колонию
Гульнару Каримову - дочь первого президента Узбекистана - перевели в колонию общего режима из-за нарушений условий отбывания наказания.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Uber освободят от ответственности по смертельному ДТП с беспилотником
Окружной прокурор постановил, что компания Uber не должна быть привлечена к уголовной ответственности по делу о ДТП, в ходе которого беспилотный автомобиль насмерть сбил пешехода в Аризоне.
Обновлено в 06:35
Общество
Лондон стал любимым городом мультимиллионеров
Лондон лидирует в ТОП-20 значимых для мультимиллионеров городов мира в 2019 году, информирует "Интерфакс-Недвижимость".
Обновлено в 04:29
Политика
В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах
Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено вчера в 12:17