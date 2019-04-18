Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моряREGNUM 03:31
Сегодня, 18 апреля, группа военно-морских кораблей Североатлантического альянса вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом информирует Национальный центр управления обороной России. В составе группы — эсминец ВМС США «Грейвли», а также фрегаты ВМС Польши, Турции и Испании.
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