Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Черное мореВерсия.Инфо вчера в 23:00
В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар». Ранее сообщалось, что НАТО планирует развивать сотрудничество с Грузией по Черному морю.
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