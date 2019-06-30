Военные корабли Грузии и Болгарии прибыли в ОдессуУкраина.ру 07:10

Грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль прибыли в Одессу для участия в учениях Sea Breeze. Об этом сообщило одесское издание "Думская" 30 июня Ранее в Черное море вошел американский эсминец "Карни". Он уже был в Одессе в 2017 году и принимал участие в учениях.

Военные корабли Грузии и Болгарии прибыли в Одессу

Экономика Собственник поисковика Skyscanner стал совладельцем сервиса Aviakassa Партнер Data Insight Борис Овчинников называет aviakassa.com онлайн-агентством среднего размера: «Через него проходит примерно 100 000–200 000 интернет-заказов в год, тогда как Ozon.travel заявляет о 2 млн заказов в год».

Футбол Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро «Рома» объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Трансфер 28-летнего игрока обошелся неаполитанцам в 36 миллионов евро.

Экономика Финская компания построит два судна для круизов по Арктике к 2022 году Финская компания Helsinki Shipyard Oy построит первое экспедиционное судно для арктических круизов по заказу компании "Водоходъ" в 2021 году, строительство второго будет завершено в 2022 году, соответствующее соглашение подписано в середине июня.

Политика Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

Наука Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Общество Сериальные будни: россияне коротают досуг перед телевизором Сериал вместо театра Россияне предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Шоу-бизнес «Старый извращенец»: Максима Фадеева уличили в содержании гарема Лена Миро предполагает, что не врут обе, и уверена: Максим Фадеев построил себе целый гарем из вокалисток.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Шоу-бизнес Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч 29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.

Политика В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.

Футбол Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.

Футбол Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил возможный уход Зе Луиша Владелец красно-белых Леонид Федун подтвердил слухи о возможном уходе игрока, отметив, что руководство клуба не горит желанием продавать своего футболиста.

Энергетика Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.

Транспорт В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Культура Умер художник Гильермо Мордилло Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.

Футбол Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу пятый раз в своей истории.

Общество В киевском университете нашли шпаргалку длиной почти 2 м Студент исторического факультета университета КНУ имени Тараса Шевченко в Киеве сделал шпаргалку длиной 180 см. Это ему потребовалось, чтобы успешно сдать экзамен по «Новой истории Европы и Америки 1861–1911 годов».

Происшествия Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток.

Политика Умер бывший президент Черногории Момир Булатович Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной республики Югославия Момир Булатович умер на 63 году жизни.