Армия и оружие

Военные корабли Грузии и Болгарии прибыли в ОдессуУкраина.ру 07:10

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Грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль прибыли в Одессу для участия в учениях Sea Breeze. Об этом сообщило одесское издание "Думская" 30 июня Ранее в Черное море вошел американский эсминец "Карни". Он уже был в Одессе в 2017 году и принимал участие в учениях.
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Военные корабли Грузии и Болгарии прибыли в Одессу

Украина.ру07:10
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