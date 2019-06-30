Армия и оружие
Военные корабли Грузии и Болгарии прибыли в ОдессуУкраина.ру 07:10
Грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль прибыли в Одессу для участия в учениях Sea Breeze. Об этом сообщило одесское издание "Думская" 30 июня Ранее в Черное море вошел американский эсминец "Карни". Он уже был в Одессе в 2017 году и принимал участие в учениях.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
Экономика
Собственник поисковика Skyscanner стал совладельцем сервиса Aviakassa
Партнер Data Insight Борис Овчинников называет aviakassa.com онлайн-агентством среднего размера: «Через него проходит примерно 100 000–200 000 интернет-заказов в год, тогда как Ozon.travel заявляет о 2 млн заказов в год».
Обновлено в 16:51
Футбол
Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро
«Рома» объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Трансфер 28-летнего игрока обошелся неаполитанцам в 36 миллионов евро.
Обновлено в 16:35
Экономика
Финская компания построит два судна для круизов по Арктике к 2022 году
Финская компания Helsinki Shipyard Oy построит первое экспедиционное судно для арктических круизов по заказу компании "Водоходъ" в 2021 году, строительство второго будет завершено в 2022 году, соответствующее соглашение подписано в середине июня.
Обновлено в 06:08
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Наука
Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год
Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено 28 июня в 07:59
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Сериальные будни: россияне коротают досуг перед телевизором
Сериал вместо театра Россияне предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
«Старый извращенец»: Максима Фадеева уличили в содержании гарема
Лена Миро предполагает, что не врут обе, и уверена: Максим Фадеев построил себе целый гарем из вокалисток.
Обновлено в 15:34
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Политика
В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым
Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото со свадьбы сестры
На торжестве певица поймала букет невесты.
Обновлено в 12:59
Футбол
Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо
Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.
Обновлено в 16:20
Хоккей
«Монреаль» обменял Шоу в «Чикаго» на три драфт-пика
Обновлено в 17:36
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил возможный уход Зе Луиша
Владелец красно-белых Леонид Федун подтвердил слухи о возможном уходе игрока, отметив, что руководство клуба не горит желанием продавать своего футболиста.
Обновлено в 13:24
Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено в 17:05
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Пожар произошел в старом доме в центре Петербурга
Обновлено в 16:53
Культура
Умер художник Гильермо Мордилло
Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.
Обновлено в 16:40
Футбол
Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу
Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу пятый раз в своей истории.
Обновлено в 17:48
Общество
В киевском университете нашли шпаргалку длиной почти 2 м
Студент исторического факультета университета КНУ имени Тараса Шевченко в Киеве сделал шпаргалку длиной 180 см. Это ему потребовалось, чтобы успешно сдать экзамен по «Новой истории Европы и Америки 1861–1911 годов».
Обновлено в 13:53
Происшествия
Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков
Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток.
Обновлено в 08:26
Политика
Умер бывший президент Черногории Момир Булатович
Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной республики Югославия Момир Булатович умер на 63 году жизни.
Обновлено в 15:01
Политика
Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00