Армия и оружие

Военные эксперты призвали США создать аналог российской «Мертвой руки»Газета.Ru 13:44

Американские специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин заявили, что Соединенным Штатам необходим аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", который на Западе известен как "Мертвая рука". Об этом сообщает War on the Rocks.
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Военные эксперты призвали США создать аналог российской «Мертвой руки»

Газета.Ru13:44

Военные эксперты призвали США создать свой аналог российского «Периметра»

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В США заявили, что Вашингтону необходим аналог российской «Мертвой руки»

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В США призвали создать аналог советской системы ответного удара «Периметр»

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В США захотели российскую «Мертвую руку»

Lenta.ru09:05
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Президент США Дональд Трамп выступил с предложением признать леворадикальную организацию "Антифа" террористами.
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В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского заявили, что участие бюджетников в мероприятиях в честь празднования Дня Независимости в Киеве является добровольным, несмотря на изданный приказ.
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Происшествия

Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле

Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
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В «Ред Булл» объяснили, почему вместо Квята повысили Албона

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Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу

Обновлено в 00:06
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
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В Москве на следующей неделе ожидается до 30℃ тепла

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Среди задержанных были активисты, а также несколько провокаторов. Кроме того, у Гостиного двора полиция задержала нетрезвых людей.
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Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
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Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг

Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.
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Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
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Басков опубликовал архивное видео с Зеленским

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