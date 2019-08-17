Армия и оружие
Военные эксперты призвали США создать аналог российской «Мертвой руки»Газета.Ru 13:44
Американские специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин заявили, что Соединенным Штатам необходим аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", который на Западе известен как "Мертвая рука". Об этом сообщает War on the Rocks.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Здоровье
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Петербургский "Зенит" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче шестого тура чемпионата России.
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Общество
Минздрав предложил меры для борьбы с курением на работе
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Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
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Трамп пригрозил объявить «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением признать леворадикальную организацию "Антифа" террористами.
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Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино
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В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского заявили, что участие бюджетников в мероприятиях в честь празднования Дня Независимости в Киеве является добровольным, несмотря на изданный приказ.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия
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Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07
Автоспорт
В «Ред Булл» объяснили, почему вместо Квята повысили Албона
Обновлено в 12:42
Происшествия
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По нашей информации, офицер отвечал за строительство нового здания УМВД, а оперативную разработку его коррупционных связей вели столичные чекисты.
Обновлено в 03:05
Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 30℃ тепла
Обновлено в 13:23
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Санкт-Петербурге на одиночных пикетах задержаны десять человек
Среди задержанных были активисты, а также несколько провокаторов. Кроме того, у Гостиного двора полиция задержала нетрезвых людей.
Обновлено в 09:43
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Общество
Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг
Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.
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Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Общество
В Арктике впервые в истории зафиксировали 35 градусов жары
Впервые к северу от Полярного круга воздух прогрелся почти до 35 градусов.
Обновлено вчера в 13:43
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
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Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Авто
Могут ли выписать штраф за багажник на крыше?
Увы, не весь урожай можно разместить в багажнике или в салоне автомобиля, поэтому многие и приобретают кофры на крыши своих машин.
Обновлено в 13:30
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 11:05