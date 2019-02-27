Финансы
Военные действия в Азии спровоцировали снижение Dow Jones и NASDAQРБК 09:23
Американский рынок акций во вторник, 26 февраля, завершил торговую сессию снижением. Торги носили изменчивый характер — индексы в течение дня не раз уходили то в плюс, то в минус.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 10:41, Ашберн
Армия и оружие
Истребители Индии и Пакистана провели воздушный бой
Обновлено в 04:51
Происшествия
Зеппельт: следователи проводят антидопинговый рейд на ЧМ в Зеефельде
Следственные органы Германии и Австрии проводят совместный антидопинговый рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде, сообщил в своем микроблоге в Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт.
Обновлено в 06:36
Музыка
Верка Сердючка объяснила отказ Kazka ехать на «Евровидение»
Обновлено в 08:17
Происшествия
Авария с участием двух БТР произошла в центре Курска
Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера (БТР) столкнулись на одной из улиц в центре Курска, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах области.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Взрыв поезда на вокзале в Каире попал на видео
Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва поезда на вокзале Рамсис в Каире. Видеозаписи опубликовали пользователи социальных сетей.
Обновлено в 07:46
Общество
Голикова сообщила о повышении возраста впервые рожающих россиянок
На более ранний возраст приходятся только 45% первых родов, сообщила российский вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Рязани на ребенка упала глыба льда
По предварительным данным, 27 февраля глыба льда упала с крыши здания по улице Семинарской города Рязани.
Обновлено в 08:26
Политика
Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России
Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Политика
Племянник Киселева пошел под суд из-за интервью телеведущего
Племянник телеведущего Дмитрия Киселева Сергей стал фигурантом уголовного дела после интервью своего дяди.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Жена «краснодарского каннибала» получила 10 лет колонии
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Москве арестовали бывшего главу управы района Дорогомилово
Бывшего главу управы района Дорогомилово Алексея Чепикова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).
Обновлено в 09:05
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны еще двое подозреваемых
Следователи задержали во вторник еще двух подозреваемых в рамках уголовного дела о хищении газа на сумму не менее 30 млрд рублей, основными фигурантами которого являются сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
СК завел дело на сотрудников скорой за продажу данных об умерших
Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи (расположена в подмосковном Красногорске) «из корыстных побуждений» передавали данные о смерти жителей Балашихи сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги, говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 10:09
Общество
Лишенный бонусных миль Алешковский подал в суд на «Аэрофлот»
Алешковский лишился миль, после того как опубликовал в Twitter снимок приказа гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева о запрете сотрудникам пользоваться мобильными телефонами в офисах авиакомпании.
Обновлено в 09:48
Транспорт
Три участка ЦКАД откроют осенью 2020 года
Первый, третий и пятый участки ЦКАД будут сданы в октябре 2020 года, четвертый откроют в октябре 2021 года.
Обновлено в 10:30
Политика
Путин поручил освободить от НДФЛ земских докторов и учителей
Президент России Владимир Путин распорядился освободить от уплаты НДФЛ участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель».
Обновлено в 06:42
Общество
Депутат написал Путину письмо на сугробе
Обновлено в 09:20
Политика
Колокольцев предложил уволить главу УМВД по Ивановской области
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил освободить от должности главу УМВД по Ивановской области Андрея Лузина по результатам проверки в управлении.
Обновлено в 09:59
Политика
В России изменят методику исчисления прожиточного минимума пенсионера
Правительство России готовит изменения в методику исчисления прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Петербурге школьник признался в изнасиловании годовалой сестры
После допроса с пристрастием, сын признался: он несколько раз насиловал сестру.
Обновлено 25 февраля в 03:05
Политика
Путин и Медведев вывели из конкурентных закупок 400 миллиардов
Непонятные и неконкуретные Согласно исследованию, проведенному Центром «Трансперенси Интернешнл – Россия», только в 2017 году президент и правительство своими указами и распоряжениями сделали неконкурентными закупки на 418 млрд рублей по 3 тыс. 837 контрактам.
Обновлено в 10:06
Общество
Москвич ради поездки за рубеж выплатил 150 млн рублей алиментов
Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, чтобы с него сняли ограничения на выезд за границу.
Обновлено в 10:08
Политика
Украинская делегация покинула заседание по Донбассу в Минске
Украинская делегация покинула заседание гуманитарной группы по Донбассу в Минске из-за «оскорбительных и недипломатичных высказываний» со стороны представителя самопровозглашенных республик.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В ходе спецоперации в Нальчике убит боевик
В ходе контртеррористической операции (КТО) в Нальчике убит один боевик, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Кабардино-Балкарской Республики (КБР).
Обновлено в 00:39