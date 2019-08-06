Отмечается, что пуски были проведены с восточного побережья Японского моря. Точное число ракет и их характеристики пока не указываются. Это четвертая серия ракетных испытаний в КНДР менее чем на две недели.

Южная Корея заявила о четвертом за две недели запуске ракет из КНДР

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